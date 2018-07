In cazul unei amnistii fiscale, de acest lucru ar beneficia 11.040 de oameni care au datorii la Fisc. Printre acestia, se numara Robert Negoita , primarul Sectorului 3, care datoreaza o suma foarte mare.Acesta are datorii fiscale de 238.366.695 de lei, adica 51.171.152 de euro. Din suma totala, edilul Sectorului 3 a contestat 5.734.868 de lei, adica 1.231.127 de euro. Astfel, ramane suma de 232.631.829 lei, adica suma de 49.940.024 de euro pe care primarul nu a contestat-o.Foto: Agentia Nationala de Administrare FiscalaLuni seara, Valcov a declarat la Antena 3 ca "decizia (privind amnistia fiscala - n.red.) sta in mainile doamnei prim-ministru. Ce va pot spune eu e ca in programul de guvernare acest lucru e prevazut, se vorbeste de restartarea mediului de afaceri. Aceste lucruri se fac si nu se discuta, ca nu am vrea sa-i facem pe oameni sa nu plateasca si trebuie si sa-i rasplatesti pe cei care au platit".A.G. ...citeste mai departe despre " Valcov spune ca "amnistia fiscala se face, nu se discuta". Cel mai mare datornic la stat este un coleg primar PSD, cu o suma astronomica " pe Ziare.com