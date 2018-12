Vasilescu (BNR): Nu inteleg taxa pe lacomie. Vor creste costurile pentru debitorii bancilor. Statul e primul care pierde!

El a subliniat ca nu intelege taxa pe lacomie anuntata de ministrul Finantelor printre masurile fiscal-bugetare ce ar putea fi aplicate de anul viitor."Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari. ROBOR este o dobanda medie la care bancile se imprumuta intre ele. Sigur ca aceasta dobanda odata stabilita este stabilita pe mai multe termene, dar de obicei ROBOR la 3 luni si 6 luni, unul dintre ele este luat in calcul la rata lunara a creditelor.Fiecare debitor care a luat un credit de la banca are de returnat lunar o rata care este de baza si la care se adauga un nivel al ROBOR. (...) Dar nu inteleg taxa pe lacomie. Cred ca aici este nevoie de o reflectie filosofica ceva mai adanca, pentru ca nu stiu a cui lacomie este.Bancile, daca ar stabili singure ROBOR, statul ar putea sa spuna asa: ti-ai stabilit un ROBOR foarte sus, tu banca cutare, iata, esti lacoma si pentru aceasta lacomie eu, stat, sunt indreptatit prin Constitutie si prin legile tarii sa te taxez. Dar nu e asa!Rata ROBOR este in functie de niste realitati din tara si, in primul rand, de rata inflatiei. Cand inflatia a fost timp de doi ani si jumatate la niveluri foarte joase, un an si jumatate a fost chiar sub inflatia medie, adica sub nivel zero, in toata acea perioada rata ROBOR a fost zero si ceva.Cand rata inflatiei a inceput sa urce, in octombrie anul trecut, si nu a urcat din alt motiv decat din unul: socul creat de anumite autoritati de reglementare care au scumpit rand pe rand si periodic timp de mai multe ori, din octombrie anul trecut si pana in vara acestui an, energia electrica, energia termica, gazele naturale, produse ale caror scumpiri se reflecta in intregul tablou al preturilor. (...) Astea fac inflatie si ROBOR se umfla si el, pentru ca ROBOR e o dobanda si sunt doua surori siameze in economia unei tari, dobanda si inflatia", a explicat Vasilescu, marti seara, la Digi24.In opinia sa, statul ar trebui sa spuna ca taxeaza bancile, deoarece inflatia este mare si ROBOR urca."Se aplica taxa pe activele bancilor, dar atunci statul ar trebui sa spuna: pentru ca, iata, eu, stat, sunt in situatia de a avea inflatie mare si ROBOR urc ...citeste mai departe despre " Vasilescu (BNR): Nu inteleg taxa pe lacomie. Vor creste costurile pentru debitorii bancilor. Statul e primul care pierde! " pe Ziare.com