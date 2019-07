Ministrul Mediului: Aproximativ 90% din sumele datorate pentru taxa auto au fost restituite

Ministrul a fost prezent la conferinta de lansare a programului "Punem pret pe plastic", o initiativa derulata de Carrefour Romania."Toate taxele auto pentru care au fost depuse documentele necesare de restituire au fost date inapoi cetatenilor. Dupa cum stiti, Guvernul Romaniei a mai dat, saptamana trecuta, o Hotarare prin care am suplimentat bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, astfel incat sa inchidem toate dosarele care au fost atacate in instanta, in care cetatenii au castigat. In felul acesta, restituirea taxei auto va fi platita, inclusiv cu toate dobanzile. Astazi, avem ultima rectificare pentru suplimentarea bugetului AFM. Asa, vedeti cum Guvernul Romaniei s-a tinut de promisiunea pe care a facut-o in 2017, atunci cand am atacat o problema extrem de sensibila, pentru ca suma era foarte mare si de care depindeau foarte, foarte multi romani. Imediat ce banii vor intra in bugetul AFM, taxa auto va fi restituita in cateva zile. In prezent, aproximativ 90% din sumele datorate au fost restituite", a spus Gavrilescu.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, la inceputul lunii iunie, ca 420.000 de contribuabili au primit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, suma totala de 700 de milioane de lei reprezentand taxe auto achitate de acestia in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017.Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data la 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa de prima inmatriculare se calcula in functie de trei variabile: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata, iar Guvernul a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Vest. Incepand cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendata pana la 31 decembrie 2012, iar persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi.Din 15 martie 2013 a intrat in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto a fost calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2, inscrise in cartea de identitate a masinii.Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.