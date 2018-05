Reuters: Bahamas nu mai e paradis fiscal

In martie, Bahamas si St Kitts & Nevis au fost incluse pe lista tarilor a caror practici si reglementari fiscale nu sunt in linie cu standardele UE si care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Dupa ce Bahamas, St Kitts & Nevis s-au oferit sa-si modifice reglementarile fiscale, oficialii UE au recomandat scoaterea lor de pe lista neagra si includerea lor pe asa-numita "lista gri", care cuprinde jurisdictiile care s-au angajat sa isi imbunatateasca practicile in materie de fiscalitate si care fac obiectul unei supravegheri stricte.In cadrul reuniunii de vinerea viitoare a ministrilor de Finante din UE ar urma sa fie adoptata oficial decizia, a declarat pentru Reuters un oficial UE.Alte sapte jurisdictii vor ramane pe lista neagra: Namibia, Palau, Samoa, Trinidad si Tobago, Guam, Samoa, Samoa Americana si Insulele Virgine Americane.Expertii europeni au avut nevoie de aproape un an pentru a evalua un numar de 92 de jurisdictii din intreaga lume pentru ca in luna decembrie 2017 ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene sa anunte ca au adoptat o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprindea 17 jurisdictii din afara UE (Samoa Americana, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Coreea de Sud, Macao, Insulele Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad si Tobago, Tunisia si Emiratele Arabe Unite) care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Publicarea acestei liste era asteptata cu nerabdare dupa recentele scandaluri care au scos la iveala numeroase sisteme de evaziune fiscala, de la 'LuxLeaks' la finele lui 2014, 'Panama Papers' in luna aprilie 2016 si 'Paradise Papers' in luna noiembrie 2017.