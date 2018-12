Producatorii de medicamente solicita Guvernului adoptarea de urgenta a ordonantei privind scaderea taxei clawback

APMGR atrage atentia ca dezinteresul autoritatilor fata de aplicarea taxei de clawback diferentiat pune in pericol soarta a milioane de pacienti romani care folosesc medicamente ieftine, acestea fiind primele afectate de lipsa unei decizii referitoare la introducerea calculului diferentiat al taxei clawback.APMGR trage un semnal de alarma cu privire la situatia extrem de grava la nivelul sistemului de sanatate in contextul in care alte mii de medicamente vor disparea in 2019 si multe linii de productie ale fabricilor romanesti vor fi inchise.'APMGR a inaintat Ministerului Sanatatii si Ministerului Finantelor Publice mai multe solutii viabile pentru a asigura accesul pacientilor la aceste medicamente generice de o importanta strategica in terapiile pe care le urmeaza, in primul rand prin introducerea metodei de calcul diferentiat al taxei clawback, in functie de pretul de referinta generic', a spus Adrian Grecu, presedintele APMGR.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a validat aceasta solutie ca fiind una viabila, care ar reduce taxa clawback pentru medicamentele ieftine la 18,57% in trimestrul 4 al acestui an, fata de nivelul de 27,53% rezultat din aplicarea modului actual de calcul al taxei, fara a avea un impact asupra bugetului de stat. Mai mult, Consiliul Concurentei considera ca aplicarea contributiei diferentiate ar aduce beneficii bugetare.Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind toate clasele terapeutice. Industria generica locala contribuie cu circa 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.