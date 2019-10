Studiul EY: Care sunt controversele fiscale la nivel international si care sunt realitatile romanesti

Studiul EY acopera o gama larga de tendinte si aspecte incadrate in trei domenii principale: preturi de transfer, controverse in domeniul fiscal si reforma fiscala globala.Conform concluziilor, aproape opt din zece respondenti (79%) descriu mediul fiscal international din prezent drept "incert", iar 42% il definesc drept "foarte incert" sau "extrem de incert".In cadrul studiului EY, 82% dintre respondentii de la nivel global au declarat ca s-au confruntat cu controverse in ceea ce priveste preturile de transfer in ultimii 3 ani, 40% dintre acestia spunand ca ajustarile rezultate au condus la dubla impunere.La nivelul Romaniei, s-a observat in ultimii ani o intensificare a numarului de inspectii derulate de ANAF in domeniul preturilor de transfer (a se considera si "Operatiunea Iceberg" lansata de ANAF in 2019) si o crestere a numarului de controverse fiscale generate de ajustarile de preturi de transfer efectuate de ANAF.Potrivit lui Adrian Rus, Liderul Departamentului de Preturi de Transfer al EY Romania, "Cresterea volumului de informatii disponibile autoritatilor fiscale de la nivel international si a schimburilor de informatii intre autoritati va conduce, in perioada urmatoare, la o crestere si mai mare a numarului si a complexitatii controalelor de preturi de transfer si, implicit, a situatiilor de dubla impunere, inclusiv in Romania".La nivel global, cele mai importante teme de controversa fiscala in domeniul preturilor de transfer continua sa fie preturile de transfer pentru bunuri (64%) si serviciile financiare intra-grup (41%).In ceea ce priveste Romania, experienta EY din controalele derulate de ANAF in ultimii ani arata ca, desi nu exista o predilectie spre investigarea anumitor tranzactii cu parti afiliate, o mare parte din numarul ajustarilor se refera la preturile de transfer pentru bunuri, confirmand astfel evolutia internationala.In perioada urmatoare, respondentii nu se asteapta la schimbari semnificative in ceea ce priveste interesul autoritatilor in cadrul inspectiilor fiscale, cu doua exceptii notabile: controversele legate de proprietatea intelectuala (49% dintre respondenti) si controversele privind sediile permanente (39% dintre respondenti).Si in Romania, controalele derulate de ANAF au vizat in ultima perioada si aspecte legate de tranzactii ce implica proprietatea intelectuala (marci, brevete, drepturi de autor, know-how etc.) acoperind diverse subiecte, cum ar fi necesitatea si beneficiile aferente acestor tranzactii precum si nivelul de piata al respectivelor onorarii.Un alt subiect din ce in ce mai des abordat in inspectiile derulate de ANAF se refera la sediile permanente si sediile fixe, vizand existenta sau nu in Romania a acestor sedii din perspectiva TVA, precum si modul de alocare a profiturilor intre companii mama si sedii permanente din Romania.Solutiile pe care le au la dispozitie contribuabilii sunt variate: pe de-o parte cele proactive (cum ar fi obtinerea unui acord de pret in avans sau a unei solutii fiscale individuale anticipate, dar mai ales identificarea si documentarea corespunzatoare a tranzactiilor intra-grup), si pe de alta parte cele reactive (accesarea procedurii acordului amiabil si arbitrajul, contestatia fiscala si demararea unui litigiu in fata instantelor de judecata nationale).In privinta utilizarii acordurilor de pret in avans, studiul EY arata ca, la nivel global, 43% dintre companii declara ca, pe viitor, cel mai probabil vor utiliza un acord de pret in avans. La nivelul Romaniei constatam o crestere continua a interesului companiilor in utilizarea acordurilor de pret in avans ca mijloc pentru prevenirea disputelor in materie de preturi de transfer."La nivel global, directorii executivi se arata ceva mai satisfacuti de experienta litigiilor fiscale domestice in comparatie cu procedura acordului amiabil. Astfel, 20% din companii au sesizat instanta de judecata in ultimii 3 ani cu un caz privind preturile de transfer si doar 25% au fost satisfacute de modul de finalizare a litigiului, in timp ce 42% s-au declarat nemultumite de rezultatul obtinut.In Romania, crearea unei categorii distincte de experti judiciari specializati in aria preturilor de transfer si numarul ridicat de solutii favorabile in acest domeniu, intr-o tara care nu are instante specializate in materie de taxe si impozite, arata ca s-au facut pasi importanti in aceasta materie", conchide Emanuel Bancila, Liderul Departamentului de Politici si Controverse fiscale, EY Romania.