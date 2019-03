Ce se intampla cu taxele vamale platite de firmele romanesti in cazul unui Brexit fara acord

Ministerul pentru Mediul de Afaceri urmareste permanent evolutiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza in perioada urmatoare, se precizeaza in comunicatul remis de MMACA.In contextul celor mai recente evolutii din Parlamentul britanic, care a respins Acordul de retragere din UE si a votat pentru a cere prelungirea termenului pentru Brexit, Guvernul condus de prim-ministrul Theresa May a publicat o serie de informari vizand taxele vamale aplicabile in scenariul unui Brexit fara acord, completeaza sursa.Propunerea privind regimul tarifar temporar aplicabil in scenariul "no-deal Brexit" vizeaza minimizarea costurilor pentru mediul de afaceri si consumatori, ca urmare a revenirii la clauza natiunii celei mai favorizate a Organizatiei Mondiale a Comertului, se mentioneaza in documentul MMACA.Regimul tarifar propus va fi temporar, aplicabil pentru o perioada de maximum 12 luni incepand cu 29 martie 2019, in acest timp Guvernul urmand sa desfasoare consultari privind regimul tarifar permanent pe care il va propune dupa expirarea perioadei mentionate.Conform informatiilor publicate de Guvernul de la Londra, operatorii economici din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (UK) nu vor plati taxe vamale pentru majoritatea bunurilor importate, in cazul retragerii din UE fara un acord. Din valoarea actuala a importurilor de bunuri in Marea Britanie, 87% nu vor fi supuse unor taxe vamale. Pentru restul de 13% din valoarea importurilor de bunuri vor fi aplicate diferite regimuri tarifare, astfel: o combinatie de taxe vamale si contingente tarifare va fi aplicat importurilor de carne de vita, miel, porc, pui si celor de produse lactate.Acestor produse li se aplica taxe vamale ridicate si la importul in UE pentru protejarea fermierilor si producatorilor europeni, o abordarea similara fiind prevazuta de catre Marea Britanie; mentinerea unor taxe vamale pentru autovehicule cu scopul sprijinirii industriei auto britanice.Cu toate acestea, producatorii de autovehicule din Marea Britanie care depind de lanturile de productie europene nu vor plati taxe vamale aditionale pentru componentele auto importate din UE; mentinerea unor taxe vamale pentru produse ceramice, fertilizatori si combustibili, in contextul sprijinirii producatorilor britanici in fata competitiei inechitabile din partea producatorilor din alte state in care aceste sectoare sunt subventionate excesiv; cu scopul asigurarii accesului pe piata favorabil statelor in curs de dezvoltare pentru importuri specifice precum banane, trestie de zahar si anumite tipuri de peste, vor fi mentinute taxele vamale aplicabile acestor produse, avand in vedere ca statele in curs de dezvoltare vor beneficia in continuare de acces preferential pe piata Marii Britanii.Acest regim tarifar provizoriu ar urma sa fie aplicat tuturor partenerilor terti ai Marii Britanii, cu exceptia celor cu care are un acord comercial in vigoare si celor aproximativ 70 de state in curs de dezvoltare care vor beneficia de acces preferential. In plus, Londra va mentine 43 de masuri de aparare comerciala ale UE prin care sunt introduse taxe vamale aditionale pentru importuri din anumite state care aplica practici neconcurentiale."Autoritatile britanice au lansat un instrument pentru consultarea taxelor vamale temporare aplicabile in cazul retragerii din UE fara un acord, indemnand operatorii economici sa urmeze urmatorii pasi pentru a afla taxele vamale aplicabile produselor pe care le exporta pe piata britanica: 1. Utilizarea instrumentului UK Trade Tariff pentru a identifica codul vamal al produsului exportat; 2. Consultarea taxelor vamale temporare aplicabile importurilor dupa retragerea din UE; 3. Prin consultarea regimului tarifar aplicabil unui anumit tip de produs, operatorii economici vor identifica daca acestuia ii este aplicabila o taxa vamala preferentiala sau taxa vamala aplicabila la nivelul Organizatiei Mondiale a Comertului, conform clauzei natiunii celei mai favorizate (pentru statele membre UE, clauza natiunii celei mai favorizate va fi aplicabila in cazul unui Brexit fara acord) ", se arta in comunicat.