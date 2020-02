In ce conditii beneficiaza un importator de taxe vamale preferentiale sau zero?

In prezent, UE are incheiate acorduri de liber schimb cu peste o suta de tari si teritorii speciale. Anul trecut au intrat in vigoare acordurile cu Japonia si Singapore, urmand ca in 2020 sa fie ratificate acordurile cu Vietnam si tarile membre Mercosur, respectiv Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay. Care sunt criteriile in functie de care se acorda facilitatile?In comertul international, unul din cele mai importante aspecte este legat de originea bunurilor. Originea preferentiala este conferita marfurilor importate dintr-o tara atunci cand sunt obtinute integral sau sunt prelucrate substantial in acea tara, parte a unui acord de comert preferential.In acest caz, marfurile importate pot beneficia de taxe vamale reduse sau pot fi importate fara taxe vamale. Criteriile pe care marfurile respective trebuie sa le indeplineasca, pentru a beneficia de taxe vamale reduse, sunt specificate in protocolul privind regulile de origine aplicabil fiecarui acord in parte.Dincolo de acordurile bilaterale in vigoare, pentru a uniformiza legislatia, UE a incheiat Conventia Regionala cu privire la regulile de origine preferentiala pan-euro-mediteraneene cu peste 20 de tari.In prezent, tot mai multe tari care au acorduri bilaterale cu UE preiau regulile de origine din aceasta conventie in acordurile semnate cu alti parteneri bilaterali, pentru a putea beneficia de cumularea diagonala a originii. Cel mai recent caz este reprezentat de acordul incheiat de Ucraina cu Georgia (ambele tari avand acord de liber schimb cu UE).In practica, acest lucru inseamna ca producatorii ucraineni vor putea importa materii prime si componente din Georgia pe care, dupa prelucrarea in Ucraina, le vor putea exporta, de exemplu, in Romania, cu certificat de origine ucrainean beneficiind de taxe vamale zero sau reduse.Cea mai importanta particularitate a regulilor de origine preferentiala este dovada originii bunurilor. De obicei, importatorul va solicita tratamentul preferential la import (taxe zero sau reduse) pe baza unui certificat sau a unei declaratii de origine a exportatorului.De exemplu, in cazul acordului dintre UE si Japonia, o cerere de tratament tarifar preferential poate fi facuta pe baza unui atestat de origine (adica declaratie intr-un anumit format pe o factura sau pe orice alt document comercial), in care exportatorul certifica faptul ca produsul este unul originar, sau pe baza informatiilor pe care le detine importatorul conform carora produsul este originar.De asemenea, este important de mentionat ca tratamentul vamal depinde de particularitatile fiecarui acord de liber schimb incheiat intre state. De exemplu, o marfa de origine UE expediata in vrac in Serbia sau Republica Moldova, pentru a fi divizata si reambalata, isi va pastra originea la revenirea pe piata UE, intrucat aceste operatiuni sunt insuficiente pentru a-i conferi origine preferentiala unui bun.In consecinta, desi exista un acord de comert preferential intre UE si Serbia, acesta prevede eliminarea taxelor vamale doar in cazul importului de bunuri originare din cealalta parte contractanta.Astfel, reimportul de marfuri de origine UE din Serbia nu poate beneficia de tratament preferential, iar marfurile vor fi taxate la vama conform regimului aplicabil unui stat tert (cu exceptia cazului in care pot beneficia de scutirea pentru marfuri unionale reintroduse).Pe de alta parte, daca astfel de marfuri ar veni din Elvetia sau Norvegia, ar beneficia la reimport de tratament preferential, intrucat acordul aplicabil prevedere eliminarea taxelor vamale la importul de bunuri originare din oricare parte contractanta.Aceste diferente pot fi explicate prin faptul ca acordurile incheiate de Uniunea Europeana cu tari precum Serbia sau Republica Moldova prevad crearea treptata a unei zone de comert liber. In schimb, acordurile cu tari precum Elvetia sau Norvegia depasesc acordurile traditionale de liber schimb si implica extinderea drepturilor si obligatiilor pietei interne a UE.Prin urmare, avand in vedere contextul actual al comertului global, in care prelucrarea bunurilor are loc in diferite tari, este esential pentru companii sa ia in considerare particularitatile acordurilor de comert preferential si ale regulilor de origine inainte de a efectua anumite operatiuni de import.