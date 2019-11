Trump ar putea amana inca 6 luni decizia de a impune taxe vamale pentru masinile importate din UE

SUA trebuie sa decida pana la 14 noiembrie daca va impune tarife de 25% pentru vehiculele si piesele auto importate din UE, in baza unei legi cunoscuta sub numele Sectiunea 232.Aplicarea acestor tarife a fost deja amanata o data pentru sase luni.Informatia a fost confirmata pentru Reuters de oficiali ai Uniunii Europene."Am primit indicii solide de la administratia americana ca nu vor fi introduse tarife asupra bunurilor noastre in aceasta saptamana", a declarat luni un oficial al UE."Credem ca nimic nu se va intampla pentru moment, dar amenintarea tarifelor va fi pastrata ca moneda de negociere", a spus la randul sau un diplomat european.