UE ameninta ca va reactiona la posibilele taxe vamale suplimentare impuse de SUA

Comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat marti jurnalistilor prezenti la Bruxelles ca se asteapta ca Organizatia Mondiala a Comertului sa anunte in cursul acestei saptamani o cifra concreta cu privire la sanctiunile comerciale pe care SUA le poate impune pentru bunurile importate din Uniunea Europeana, ca reactie la subventii ilegale acordate Airbus."Nu am primit un raspuns pozitiv" la propunerea de solutionare amiabila, a declarat Malmstrom la finalul unei reuniuni cu ministrii Comertului din UE.Noile tarife suplimentare ar urma sa intre in vigoare inca de luna aceasta, a mai spus Malmstrom. Daca acest lucru se va intampla, UE va reactiona la fel in 2020, atunci cand OMC va anunta o decizie in dosarul care priveste disputa dintre UE si SUA pe tema subventiilor acordate de Washington pentru constructorul aeronautic american Boeing Co."Analizam toate domeniile in care am putea reactiona dar atat timp cat tarifele vamale americane nu intra in vigoare dam prioritate unei solutii negociate", a declarat Cecilia Malmstrom intr-o conferinta de presa. "Exista intotdeauna riscul ca situatia sa escaladeze", a mai spus Malmstrom, adaugand ca decizia OMC cu privire la subventiile acordate Airbus "ar putea fi anuntata maine".Uniunea Europeana si SUA sunt implicate intr-o disputa comerciala care dureaza de peste un deceniu cu privire la subventionarea producatorilor de avioane Airbus si Boeing. Organizatia Mondiala a Comertului a decis ca ambele parti au acordat subventii in valoare de miliarde de dolari celor doi producatori de avioane, in idee de a-i ajuta sa dobandeasca un avantaj pe piata, si le-a cerut sa inceteze sa mai acorde subventii, in caz contrar urmand sa le sanctioneze.Potrivit unor surse citate de Bloomberg, OMC urmeaza sa permita SUA sa impuna tarife vamale suplimentare pentru bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 8 miliarde dolari. Tarifele ce vor fi impuse de Washington vor viza avioanele Airbus si componentele pentru aeronave de la fabricile, precum si o serie de bunuri cum ar fi vinul, branza, si produse de lux din intreaga UE.