Ultimele noutati din domeniul legislatiei fiscale la Autumn Tax Update Forum

Evenimentul constituie un prilej de analiza si dezbatere a fiscalitatii in Romania si a reunit reprezentanti ai Ministerului Finantelor si experti fiscali.Am dezbatut alaturi de invitatii nostri subiecte legate de noutatile legislative cu incidenta fiscala: TVA - cazuri practice si jurisprudenta recenta a CJEU, inspectia fiscala si contestatia, aspecte privind impozitul pe profit, fuziuni transfontaliere, impozitarea la iesire, societati straine controlate, noutati la nivel national si international in domeniul preturilor de transfer, BEPS si alte tendinte la nivel global in taxarea profiturilor.Primul speaker,- a introdus in discutie normele impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale cu incidenta directa asupra functionarii pietei interne, aprobate prin Directiva UE 1164/2016 (ATAD), transpuse in legislatia nationala prin OUG nr. 79/2017.", afirma Gabriel.Acesta mai adauga: "- a continuat dezbaterea, aducand in discutie cateva studii de caz, cazuri care au ajuns la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.Narcisa subliniaza faptul ca "Am intrat in mai multe detalii in ceea ce priveste preturile de transfer cu- "".Pentru implementarea planului BEPS in legislatia locala privind preturile de transfer, iata care sunt informatiile suplimentare care trebuie incluse in documentatia preturilor de transfer: "Cea de-a doua sesiune a conferintei a continuat alaturi de- care ne-a vorbit despre previziunile din domeniul fiscal din urmatoarea perioada.In continuare,- ne-a vorbit despre inspectia fiscala, abordand teme precum principiul unicitatii inspectiei fiscale si exceptia celor 3 R, avizul de inspectie fiscala - natura juridica si efecte, durata legala de efectuare a inspectiei fiscale si consecintele depasirii, formele speciale ale dreptului la audiere in procedura inspectiei fiscale.Ultimul speaker,- a vorbit despre ultimele actualizari in ceea ce priveste impozitul pe profit."Daca vorbim despre regimul fiscal al creantelor cesionate, pierderea neta reprezentand diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate este deductibila in limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. In cazul in care cesionarul cedeaza creanta, pierderea neta se determina ca diferenta intre pretul de cesiune si costul de achizitie al creantei.In ceea ce priveste institutiile de credit, in situatia in care creantele cesionate sunt acoperite partial sau integral cu ajustari pentru pierderi asteptate, precum si in situatia in care creantele sunt scoase din evidenta in conturi in afara bilantului si apoi sunt cesionate, 70% din diferenta dintre valoarea creantei instrainate si pretul de cesiune reprezinta elemente similare veniturilor."Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Parteneri media: AGERPRES,, Curierul National, Financial Market, Financiarul.ro, RBE Connect, PR Box, New Money, IQ ADS, SMARK, DeBizz, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, Administratie.ro, Global Manager, Gazeta de stiri, Spatiul Construit, PRwave, FEMEI IN AFACERI, 1asig.ro, Moneybuzz, Monitorul de Fagaras, Matek, Social Media Romania, InTurda Media, InfoOradea, Ziarul Clujean, aktual24.ro.BusinessMark este o companie infiintata in 2013, ce are ca linie principala de activitate organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care isi propune sa ofere mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.BusinessMark este o companie infiintata in 2013, ce are ca linie principala de activitate organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking. Aflati mai multe despre noi pe: www.business-mark.ro.Grupul Finconta este format din patru societati cu capital romanesc: PKF Finconta, PKF Finconta Consultanta, PKF Finconta HR si Finconta Consulting SPRL, membre ale organismelor profesionale nationale CECCAR, CAFR, CCFR si UNPIR.Prin intermediul acestora, oferim servicii de: audit financiar, analiza financiara corporativa, consultanta fiscala, intocmirea dosarului preturilor de transfer, servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, insolventa, auditarea fondurilor nerambursabile si due diligence de achizitii.