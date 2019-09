Ai de recuperat TVA din alt stat UE? Vezi pana cand poti sa depui cererea de rambursare

Pentru taxa achitata in 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea rambursarii TVA este 30 septembrie 2019.Demersul poate parea solicitant si recomandam o evaluare a sumelor implicate pentru a decide oportunitatea de a cere restituirea taxei.Procedura rambursarii TVA achitata in alte state membre este reglementata de Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008, care a fost transpusa in legislatia fiecarui stat membru. Aceasta procedura nu este dificila, insa pasii trebuie urmati cu atentie si termenele, respectate cu strictete.In Romania, orice persoana impozabila stabilita local poate obtine rambursarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri/servicii si importurilor efectuate in alte state membre. Conditia esentiala pe care trebuie sa o indeplineasca solicitantul este sa fi efectuat operatiuni care dau drept de deducere a TVA.In plus, solicitantul nu trebuie sa fie stabilit in statul membru in care a efectuat respectivele achizitii si sa nu fi efectuat livrari bunuri/prestari de servicii pe teritoriul acelui stat pentru care este persoana obligata la plata taxei.Cele mai frecvente tipuri de achizitii sunt serviciile de cazare si restaurant, cheltuielile de deplasare, combustibilul, accesul la targuri si expozitii.Astfel, daca aveti un cod valid de TVA si efectuati operatiuni cu drept de deducere in Romania, va recomandam sa efectuati o analiza a sumelor reprezentand TVA achitata in alte state membre unde nu sunteti stabiliti/inregistrati in scopuri de TVA.Perioada pentru care se poate solicita rambursarea TVA este cuprinsa intre trei luni si un an, exceptie facand situatia in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 de euro. Pentru perioadele de rambursare de un an calendaristic sau perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro.Daca sunt indeplinite conditiile si validate pragurile, persoana impozabila poate depune o cerere de rambursare (pe cale electronica) pana pe 30 septembrie 2019 pentru TVA achitata pe parcursul anului 2018. In cazul in care baza impozabila mentionata pe factura sau documentul de import depaseste 1.000 de euro, respectiv 250 de euro, in cazul facturilor pentru combustibil, statul membru de rambursare poate solicita anexarea documentelor. Pentru a castiga timp, recomandarea noastra este sa atasati aceste documente odata cu depunerea cererii de rambursare.Cererea se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de autoritatile fiscale din Romania si aplicantul primeste o confirmare de primire. In continuare, autoritatile romane transmit cererea de rambursare catre statul membru relevant.Atragem atentia asupra faptului ca statul membru de rambursare poate stabili limba in care solicitantul trebuie sa furnizeze informatiile din cererea de rambursare sau eventualele informatii suplimentare.Spre exemplu, cand Romania este statul de rambursare, toate solicitarile de informatii suplimentare, decizii sau comunicari sunt transmise in limba romana catre solicitantii din alte tari. Acest fapt ingreuneaza procesul si intarzie timpul de raspuns al persoanelor impozabile stabilite in alte state membre.Termenul de solutionare a cererii de rambursare este intre patru si opt luni de la data la care statul membru de rambursare primeste cererea. Recomandam verificarea regulata a datelor din Spatiul Privat Virtual (serviciul ANAF prin care se realizeaza comunicarea electronica a informatiilor intre contribuabili si autoritatea fiscala) pentru a raspunde eventualelor solicitari de informatii in timp util.In cazul in care cererea se aproba, rambursarea sumei este efectuata de catre statul membru de rambursare in termen de zece zile lucratoare de la data expirarii termenului de patru luni sau, in cazul in care au fost solicitate informatii suplimentare sau alte informatii ulterioare, de maximum opt luni.Rezumand cele de mai sus, in cazul in care sunteti o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania si efectuati operatiuni cu drept de deducere, poate fi util sa verificati sumele TVA achitate in 2018 in alte state membre si sa analizati obligatia de inregistrare/stabilire din perspectiva TVA in aceste state membre.De asemenea, este important sa validati pragurile minime mentionate relevante pentru fiecare stat membru (valoare TVA minima achitata 400 de euro, respectiv 50 de euro), sa confirmati dreptul de deducere (existenta documentelor suport) si, desigur, sa depuneti cererea de rambursare TVA pana la 30 septembrie 2019.Procedura nu este dificila, insa diavolul se ascunde in detalii!