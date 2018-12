Analiza: Penalitatile comerciale pot fi supuse TVA

Sumele incasate de aceste companii pentru incetarea contractelor de catre clienti sau din motive imputabile acestora, inainte de expirarea perioadei minime de contractare, vor fi supuse TVA.De cele mai multe ori, pentru repararea prejudiciului creat si descurajarea nerespectarii angajamentelor contractuale dintre parti, prestatorii prevad in contract sume datorate pentru rezilierea sau denuntarea anticipata din motive imputabile clientilor. In majoritatea cazurilor, sumele pentru denuntare/reziliere sunt facturate ca penalitati contractuale, in afara sferei de aplicare a TVA (fara TVA).Totusi, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a emis recent o hotarare in cauza C-295/17 MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA. Potrivit acesteia, perceperea unor astfel de sume reprezinta remuneratii pentru prestari de servicii care intra in sfera de aplicare a TVA (sunt supuse TVA).Practic, in cazul in care astfel de sume corespund celor pe care prestatorul le-ar fi primit pana la finalul perioadei contractuale daca nu ar fi avut loc o reziliere anticipata de catre client sau din motive imputabile acestuia, acestea trebuie facturate cu TVA, deoarece remunereaza prestarile de servicii contractate initial.In domeniul imobiliar, penalitatile/clauza penala constituie un element des intalnit in contractele de inchiriere. De acum inainte, modalitatea de formulare a acestei clauze poate conduce la un tratament TVA diferentiat: se aplica sau nu TVA la respectivele sume.De aceea, in contractele de inchiriere, clauza penala trebuie sa reglementeze cat mai detaliat natura obligatiilor financiare ale chiriasului si termenii si conditiile de plata: intre momentul denuntarii contractului si cel al predarii spatiului catre proprietar, precum si ulterior preluarii spatiului de catre proprietar, pentru a reflecta cu acuratete substanta economica a operatiunii comerciale.Pe langa mai vechea preocupare legata de posibilitatea instantei judecatoresti de a interveni asupra cuantumului penalitatilor/clauzei penale stabilit contractual, tratamentul fiscal aplicabil (in special din perspectiva TVA) are relevanta majora.Aplicarea TVA la cuantumul penalitatii agreate comercial pentru denuntarea/rezilierea anticipata a contractelor de inchiriere poate conduce la asteptari nerealiste din partea proprietarului si/sau la expunere financiara suplimentara pe partea chiriasului.De asemenea, amintim ca legislatia romana prevede in mod expres posibilitatea partilor de a agrea prin contract o prestatie in schimbul dreptului de denuntare anticipata.In ceea ce priveste TVA aferenta acestor sume, aceasta va fi dedusa de catre beneficiarii inregistrati in scopuri de TVA cu drept integral de deducere. O problema va aparea in cazul companiilor care nu au drept integral de deducere a TVA, cum ar fi cele din sectorul bancar, asigurari, leasing sau medical, pentru care aceasta taxa reprezinta un cost irecuperabil daca achizitiile de utilitati sunt alocate unor operatiuni scutite.In plus, precizam ca un impact major al acestei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene va fi resimtit in randul persoanelor juridice neinregistrate in scopuri de TVA, dar si in randul persoanelor fizice care vor suporta costul cu TVA impusa sumelor de reziliere anticipata a contractelor. Cel mai clar exemplu este cel al contractelor de servicii telecom (internet, telefonie, cablu TV).Nu in ultimul rand, amintim si necesitatea companiilor afectate de aceasta decizie de a efectua o analiza istorica asupra tratamentului de TVA aplicat sumelor incasate deja pentru rezilierea anticipata a contractelor pana la momentul emiterii acestei hotarari de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Ca urmare a deciziei, pot fi declansate obligatii suplimentare de TVA asupra acestor sume istorice.Prin urmare, in cazul rezilierii anticipate a contractelor la initiativa sau din vina consumatorului, acesta din urma va fi nevoit sa suporte plata penalitatilor contractuale care sunt, de regula, egale cu contravaloarea abonamentului pana la finalul contractului, precum si a TVA aferenta.