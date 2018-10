Ce urmeaza dupa noile reduceri de TVA, de la 1 noiembrie?

cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping (in prezent, subiect de 9% TVA)

serviciile de restaurant si de catering (in prezent, subiect de 9% TVA)

dreptul de utilizare a facilitatilor sportive, in scopul practicarii sportului si educatiei fizice (in prezent, subiect de 19% TVA)

serviciile constand in permiterea accesului in balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative (in prezent, subiect de 19% TVA)

Ordonanta de urgenta care cuprinde si aceste noutati a fost adoptata in sedinta de Guvern din 4 octombrie. Una dintre cele mai importante masuri continute de acest act normativ consta in aplicarea, incepand cu 1 noiembrie 2018, a cotei reduse de TVA de 5% pentru mai multe categorii de servicii, dupa cum urmeaza:Extinderea aplicarii cotei de TVA de 5% in zona anumitor servicii va genera un impact semnificativ, in principal, in turism, prin industria recreativa si industria ospitalitatii, reprezentata de sectorul HORECA (n.a. hoteluri, restaurante, cafenele).In ceea ce priveste turismul local, ANAF se confrunta, in ultimii ani, cu un nivel crescut al evaziunii fiscale. Masura privind reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru serviciile din industria ospitalitatii ar trebui sa reprezinte un stimulent pentru aducerea la suprafata a veniturilor nedeclarate si, prin urmare, plata TVA de catre agentii economici.Un efect direct al acestei masuri pentru afacerile din domeniu ar consta in potentiala reducere a tarifelor brute practicate, ceea ce ar creste gradul de ocupare a unitatilor de cazare.Ramane de vazut insa daca aceasta masura fiscala se va traduce intr-o reala diminuare a preturilor serviciilor incepand cu 1 noiembrie. Si chiar daca nu vom asista la o asemenea abordare din partea agentilor economici, iar nivelul tarifelor se va mentine, este interesant de urmarit cum vor utiliza firmele surplusul de venit realizat (rezultat din diferenta de cota de TVA) . Acest surplus poate fi utilizat pentru realizarea unor investitii suplimentare in unitatile respective (n.a. hoteluri si restaurante) sau poate chiar in cresterea salariilor angajatilor.Din nefericire, nu toti castiga de pe urma acestor modificari legislative, deoarece unele afaceri nu vor putea beneficia de reducerea cotei de TVA.Aici ne referim la definitia serviciilor de restaurant si catering din Codul Fiscal. Doar agentii care demonstreaza ca presteaza o gama mai larga de servicii, nu doar furnizeaza mancare si bautura, vor putea sa aplice cota redusa de TVA de 5%. Un exemplu in acest sens il constituie unitatile de alimentatie care livreaza mancare la domiciliu, dar nu pun la dispozitie un spatiu pentru consum si nu ofera servicii conexe (de exemplu, servire la masa) . Asadar, o pizza comandata si livrata la domiciliu va fi subiect de 9% spre deosebire de o pizza pe care o savuram la restaurant. De ce? Pentru ca, in primul caz, vorbim de o livrare de alimente care beneficiaza de 9% TVA, in timp ce pentru serviciile de restaurant se va aplica 5% TVA. Teoretic, va fi mai ieftin sa mananci la restaurant decat acasa.In aceeasi nota, vor aparea si discriminari intre tipurile de unitati de alimentatie publica. Spre exemplu, o patiserie sau o alta afacere mica care nu dispune de spatiu si nu presteaza servicii conexe (de exemplu, servire la masa) nu va putea aplica cota redusa de TVA de 5%. In timp ce o afacere mai mare, care dispune de spatiu cu mese si angajeaza ospatari, chelneri, barmani va putea sa aplice cota redusa.Devine evident ca, in contextul noilor modificari, pentru aplicarea unui tratament fiscal corect in domeniul alimentar, se impune definirea exacta a serviciilor conexe aferente operatiunilor de restaurant si catering.O alta modificare adusa de aceasta ordonanta consta in reducerea cotei de TVA de la 19% la 5% pentru serviciile aferente industriei recreative, respectiv permiterea accesului in balciuri, parcuri de distractii si in parcuri recreative, dar si utilizarea facilitatilor sportive pentru practicarea sportului. Masura este binevenita, intrucat Romania dispune de un potential semnificativ in zona dezvoltarii parcurilor de distractii si parcurilor recreative, datorita reliefului si resurselor naturale de care dispune. In plus, aceste sectoare au beneficiat de realizarea unor investitii consistente in ultimii ani, concretizate in aparitia mai multor parcuri de distractie si aventura in diferite zone ale tarii.Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% este binevenita si pentru utilizarea facilitatilor sportive, in sensul promovarii sportului in randul populatiei care inregistreaza unul dintre cele mai ridicate niveluri ale sedentarismului din UE, dar si cresterii competitivitatii serviciilor oferite de salile de sport.Ramane de vazut daca aceste masuri fiscale bine intentionate vor avea efectul dorit.In concluzie, sunt de asteptat anumite clarificari, necesare in implementarea cu succes a acestor reduceri de cota. Este evident ca, cel putin din perspectiva cresterii gradului de colectare a TVA, masura ar trebui sa produca efecte pozitive, avand in vedere faptul ca, potrivit unui studiu recent al Comisiei Europene, Romania se clasa in anul 2016 pe primul loc in UE, in ceea ce priveste deficitul de colectare a TVA.