Comisia Europeana avertizeaza ca Romania nu reuseste sa colecteze TVA-ul asa cum si-a asumat

Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indicaDesi statele membre au depus eforturi considerabile pentru a imbunatati colectarea TVA-ului, din cifre reiese casi o mai buna cooperare la nivelul Uniunii, astfel incat statele membre sa poata utiliza la maximum veniturile din TVA in bugetele lor.In termeni nominali, deficitul de incasare a TVA-ului a scazut cu 10,5 miliarde de euro, ajungand la 147,1 miliarde de euro in 2016, adica la 12,3% din veniturile totale din TVA fata de 13,2% in anul precedent. Performantele individuale ale statelor membre variaza inca in mod semnificativ.Deficitul de incasare a TVA-ului a scazut in 22 de state membre, Bulgaria, Letonia, Cipru si Olanda inregistrand performante foarte bune, si anume o scadere de peste cinci puncte procentuale a pierderilor din TVA fiecare."Statele membre au imbunatatit colectarea TVA-ului pe intreg teritoriul UE, ceea ce este laudabil si trebuie recunoscut. Este insa inacceptabil ca bugetele nationale sa piarda 150 de miliarde de euro pe an, mai ales atunci cand 50 de miliarde din aceasta suma umfla buzunarele infractorilor, ale celor care comit fraude si probabil chiar ale teroristilor. Aceasta situatie se va imbunatati substantial numai prin reforma in domeniul TVA pe care am propus-o cu un an in urma. Invit statele membre sa avanseze in directia sistemului definitiv de TVA inainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Desi s-au inregistrat progrese mari in ceea ce priveste imbunatatirea colectarii si a gestionarii TVA-ului la nivelul UE, statele membre ar trebui sa avanseze in acest moment catre un acord cat mai rapid asupra reformei mult mai ample menite sa reduca frauda in materie de TVA in sistemul UE, asa cum a propus Comisia anul trecut.Aceasta reforma profunda ar imbunatati si ar moderniza sistemul atat pentru guverne, cat si pentru mediul de afaceri si l-ar face astfel mai robust si mai simplu de utilizat de catre companii, se arata in studiul publicat de Comisia Europeana.