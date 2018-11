Comisia Europeana cere Guvernului Dancila sa termine cu split TVA: Incalca toate normele europene!

De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care impozitul este platit intr-un cont blocat separat, ceea ce creeaza o sarcina administrativa majora pentru intreprinderile oneste care isi desfasoara activitatea in aceasta tara.Aceasta dispozitie este obligatorie pentru anumite intreprinderi, care trebuie sa deschida un cont bancar de TVA blocat separat. Clientii lor trebuie sa imparta plata facturii, achitand TVA separat in contul de TVA al furnizorului. Contribuabilul poate utiliza suma colectata in contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA catre trezorerie si catre furnizorii sai.Potrivit Comisiei Europene,in materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului),(articolul 56 din TFUE).Scrisoarea de punere in intarziere adresata astazi (miercuri, n.r.) urmeaza unei comunicari adoptate tot joi de catre Comisie, prin care se respinge o cerere din partea Romaniei de derogare de la normele UE in acest domeniu, din cauza preocuparilor legate de principiul proportionalitatii si de compatibilitatea cu tratatul.