Cum te-ai putea trezi inclus in sistemul split TVA, desi ti-ai platit toate darile: Sute de mii de afaceri vor avea surprize

EY Romania:

"Masura (privind split TVA - n.r.) a fost diluata fata de varianta anterioara si probabil o sa afecteze un segment mai mic din sectorul de afaceri decat se preconiza inainte dat fiind ca s-au impus niste reguli legat de clasificarea in acest sistem.O sa vedem mai clar incepand din luna martie, cu efect incepand din aprilie, exact cate companii o sa nimereasca in acest sistem.Va aduc aminte ca ordonanta in forma modificata prevede ca aceia care intra in sistem de split TVA sunt companii insi o categorie foarte interesanta,Deci restantieri care inregistreaza restante la plata TVA mai mult de 60 de zile.Exista un registru tinut de Ministerul de Finante si o sa vedem forma lui incepand din luna martie 2018, nu de la 1 ianuarie....Deci in luna aprilie o sa numaram bobocii sa vedem exact din cele cateva sute de mii de afaceri din Romania cate afaceri o sa nimereasca in acest registru", a spus Alex Milcev.Potrivit acestuia,"In prima faza probabil nu multe, insa ne asteptam ca numarul celor care vor nimeri in acest sistem sa creasca dat fiind ca sistemul de urmarire de creante si datorii din partea contribuabililor nu este unul perfect. Se fac si greseli din partea Fiscului.Contribuabilii nu sunt intotdeauna instiintati daca au probleme, daca au restante.", a afirmat Milcev.Potrivit acestuia, cum exact o sa functioneze sistemul si cate sincope de acest gen o sa fie ramane de vazut incepand din luna aprilie.De asemenea, acesta a precizat ca firma de consultanta a realizat o aplicatie de soft care verifica automat bazele de date ale ANAF si poate sa compare baza de date a unui contribuabil cu toti furnizorii sai.