EY: Cei care opereaza cu vouchere trebuie sa-si reanalizeze structurile comerciale, dupa modificarea regulilor de TVA

Potrivit acestuia, modificarea Codului fiscal in acest sens afecteaza toate companiile care utilizeaza voucherele, cu precadere lanturile de magazine, producatorii, prestatorii de servicii, precum si firmele care emit sau intermediaza cumpararea sau vanzarea acestora,La finalul lunii august 2018, Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a Codului fiscal, care vizeaza clarificarea tratamentului de TVA aplicabil cupoanelor valorice. Propunerea de legislatie vine ca urmare a obligatiei statelor membre UE de a implementa in legislatia locala o directiva din 2016.Potrivit specialistului, o noutate adusa de propunerea de modificare a legii este reprezentata de indicarea pe cuponul valoric sau in cadrul documentatiei aferente a denumirii bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi livrate sau prestate ori a denumirii potentialilor furnizori sau prestatori.Legislatia propusa aduce clarificari in modul de taxare al transferului cupoanelor valorice, in predarea bunurilor sau prestarea serviciilor in schimbul cuponului. De asemenea, modificarile vizeaza si baza de impozitare aferenta bunurilor sau serviciilor pentru care s-a utilizat cuponul valoric, astfel: fiecare transfer de cupoane valorice cu utilizare unica este asimilat cu o livrare de bunuri sau cu o prestare de servicii si este supus TVA; predarea bunurilor sau prestarea serviciilor in schimbul cuponului cu utilizare unica nu este o operatiune separata in sfera TVA; daca valoarea cuponului nu acopera integral contrapartida ceruta pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, se considera ca are loc o tranzactie separata; predarea bunurilor sau prestarea serviciilor in schimbul cuponului cu utilizare multipla este o operatiune in sfera TVA, in timp ce orice alte transferuri anterioare sunt in afara sferei TVA; valoarea inscrisa pe un cupon valoric cu utilizare multipla si acceptata drept contrapartida pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se considera ca este o valoare bruta, ce include si TVA.De asemenea, o modificare legislativa vizeaza terminologia, urmand sa se foloseasca denumirea de "cupon valoric"."Din punctul de vedere al posibilitatii de utilizare sunt definite doua tipuri: cu utilizare unica - cele care se refera la o achizitie specifica de bunuri/servicii, pentru care se cunoaste la momentul emiterii locul livrarii sau al prestarii si TVA datorata cu utilizare multipla - altele decat cele cu utilizare unica", spune Adrian Teampau.Alte modificari vizeaza situatiile in care sunt implicati si intermediari pe lantul de transfer al cupoanelor.Desi propunerea legislativa vine cu o serie de clarificari importante, cel mai probabil implementarea va aduce si multe intrebari din partea companiilor care utilizeaza cupoane valorice."Noi am identificat cateva aspecte care pot ridica probleme in practica. De exemplu, situatia in care vanzatorul produsului sau prestatorul serviciului va emite o factura catre compania care a emis cuponul valoric (ex. producatorul bunului), nu catre client. Totodata, daca este necesara plata unei diferente din partea clientului, atunci furnizorul/prestatorul va emite doua facturi: una catre emitentul cuponului si una catre client.In ambele situatii, ne punem intrebarea daca emitentul care suporta partial/integral costul achizitiei poate sa isi recupereze TVA achitata, atat timp cat cel care intra in posesia bunului sau utilizeaza serviciul este clientul. Ca noutate absoluta in ceea ce priveste cupoanele cu utilizare multipla este situatia in care intermediarul cumparator/revanzator de cupoane valorice obtine profit din aceste intermedieri.Daca acesta presteaza un serviciu si se poate identifica, atunci aceasta prestare este supusa TVA. Cum s-ar distinge in practica daca intermediarul presteaza sau nu un serviciu, in masura in care acesta obtine profit prin obtinerea unui discount la achizitia cupoanelor sau prin adaugarea unei marje de profit la revanzarea lor?Este clar ca cei care opereaza cu cupoane valorice vor fi nevoiti sa isi reanalizeze structurile comerciale din prezent pentru a determina daca genereaza obligatii suplimentare de TVA sau daca exista solutii de eficientizare. De asemenea, cata vreme proiectul de modificare este supus dezbaterii publice, recomandam tuturor companiilor care utilizeaza cupoane valorice sa ridice problemele intampinate pentru a fi clarificate", atrage atentia specialistul EY.