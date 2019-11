EY Romania: Mediul de afaceri cere Guvernului abrogarea OUG 114 si Split TVA

"Asteptam cu nerabdare sa treaca prima perioada de acomodare a noului Guvern, ca sa vorbim concret de noile masuri pe care mediul de afaceri le considera oportune. As atinge aici cateva momente de care am fost intrebati din partea mediului de afaceri si pe care noi, si nu numai noi, le consideram ca fiind de importanta", a precizat Milcev.El a inceput lista de masuri necesare cu abrogarea OUG 114, probabil cel mai cunoscut subiect de discutie al acestui an, care a avut impact asupra a cel putin trei industrii: telecom, energie si sectorul bancar."Cu totii (jurnalistii - n.r.) ati raportat nedumerirea mediului de afaceri legata de nesigurantele mediului legislativ si de impactul masiv financiar al noilor masuri. Toata lumea din mediul de afaceri considera ca Ordonanta 114 nu a fost oportuna. Aici se pune problema in ce masura efectele ei pot fi desfacute, total sau partial, si asteptam o pozitie a Guvernului legat de o parte sau de toate masurile", a spus Milcev.Potrivit acestuia, impactul financiar cel mai mare a fost in ceea ce priveste taxa pe activele bancare, taxa in domeniul telecom si cea din sectorul energiei."Pe scurt, consideram ca aceasta ordonanta trebuie abrogata, asa cum a spus partidul actual de la guvernare, cand a fost in opozitie. Sa vedem daca se ajunge la aceasta masura. Evident, trebuie facut un studiu foarte detaliat legat de impactul bugetar. Stim cu toti contexul acum: sfarsit de an, avem deficit mare, mic, deci cu siguranta nu este simplu", a continuat reprezentatul companiei de consultanta.El a mai aratat ca o alta masura care trebuie corectata este Split TVA, care a atras un risc de infringement pentru Romania din partea Comisiei Europene."Guvernul a promovat un proiect de ordonanta prin care urma sa ia masuri pentru a nu ajunge la infringement, adica urma sa faca Split TVA 100% optional, pentru a nu fi incalcata directiva europeana. Noul Guvern nu are de ales, va trebui sa revina repede asupra acestui aspect. Ne asteptam ca acest Split TVA sa dispara cu totul, adica sa nu devina optional, ci pur si simplu aceasta complicatie din legislatie sa dispara", a precizat Milcev.Oficialul EY a sustinut ca alte masuri care trebuie sa fie prioritare sunt legea privind consolidarea fiscala, aflata in acest moment in Camera Deputatilor, dar si acordarea de facilitati fiscale pentru zona de cercetare si dezvoltare.