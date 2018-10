Experti: Romania are nevoie de taxarea inversa

Conform documentului, reprezentantii Consiliului Economic si Financiar (ECOFIN) din cadrul Consiliului Uniunii Europene s-au reunit zilele trecute si au agreat cateva propuneri de modificare a tratamentului de TVA aplicabil anumitor activitati. Cea mai importanta dintre masurile discutate se refera la implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa de catre statele membre care se confrunta cu decalaje majore in colectarea acestei taxe.Din cauza deficientelor din sistemul TVA, cu precadere in cazul tranzactiilor transfrontaliere, statele membre devin vulnerabile la frauda fiscala, acest fapt generand uneori consecinte grave pentru bugetele nationale.In acest sens, reprezentantii ECOFIN au fost de acord cu o propunere de directiva care va permite statelor membre, afectate intr-o masura semnificativa de frauda din domeniul TVA, sa aplice temporar mecanismul generalizat de taxare inversa, care implicaPotrivit comunicatului,Vor exista, insa, conditii tehnice foarte stricte pentru aplicarea mecanismului, respectiv, peste 25% din decalajul de TVA din statul membru respectiv sa fie cauzat de frauda de tip 'carusel' si, de asemenea, sa fie implementate obligatii de raportare electronica eficace pentru toate persoanele impozabile, in special pentru cele carora li se aplica taxarea inversa.EY Romania mentioneaza ca, in acest moment, mecanismul de taxare inversa pentru operatiuni locale poate fi aplicat temporar, dar nu intr-o maniera generalizata, intrucat se limiteaza la sectoarele cele mai afectate de frauda din domeniul TVA. In plus, utilizarea acestuia se realizeaza la cererea specifica a unui stat membru si cu aprobarea prealabila a Consiliului Uniunii Europene.Directiva va oferi o solutie pe termen scurt pentru statele membre cele mai afectate de frauda, pana la momentul implementarii sistemului definitiv de TVA (in cadrul caruia, livrarile vor fi taxate in statul de destinatie)."Tinand cont ca, potrivit ultimului raport al Comisiei Europene, Romania a inregistrat in 2016 cel mai ridicat deficit de TVA din UE, de 35,88%, mare parte din acesta datorandu-se fraudei de tip 'carusel', din punctul nostru de vedere, implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa reprezinta o masura necesara in incercarea de diminuare a deficitului si imbunatatirea colectarii taxei la bugetul de stat. Prin urmare, este imbucurator interesul acordat acestei directive din partea Ministerului Finantelor Publice din Romania, care intelegem ca este in favoarea implementarii unui proiect pilot de aplicare a mecanismului", se spune in comunicat.EY Romania precizeaza ca, in vederea implementarii acestui mecanism, Romania va trebui sa acorde o importanta sporita indeplinirii si celei de-a doua conditii mentionata mai sus, si anume adoptarea unui sistem de raportare electronica real si eficient, cu aplicabilitate in special la nivelul persoanelor impozabile vizate de aceste masuri. In acest mod, tara noastra s-ar alinia la modelele de raportare din alte state membre (care s-au dovedit eficiente), fapt care ar genera si o imbunatatire a relatiei dintre autoritatile fiscale si contribuabili. Directiva ar urma sa fie adoptata (la nivelul UE) imediat dupa emiterea unei opinii de catre Parlamentul European.Tot in cadrul acelorasi discutii si avand ca scop tot implementarea unor masuri pentru combaterea fraudei in domeniul TVA, reprezentantii ECOFIN au agreat patru modificari (asa numitele 'quick fixes') ale normelor actuale ale UE in ceea ce priveste regimul de TVA aplicabil comertului intracomunitar cu bunuri. Aceste modificari vizeaza aspecte specifice, legate de: stocurile la dispozitia clientului; codul de identificare in scopuri de TVA al clientului unei livrari intracomunitare de bunuri (care va deveni o conditie suplimentara pentru scutirea de TVA); tranzactiile in lant (stabilirea unor criterii uniforme) si dovada livrarii intracomunitare de bunuri (stabilirea unui cadru comun in ceea ce priveste documentele justificative necesare pentru aplicarea scutirii de TVA).Aceste patru masuri ('quick fixes') se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2020 si vor avea o relevanta semnificativa pentru companiile din statele membre care vor beneficia de normele armonizate privind comertul intracomunitar.Nu in ultimul rand, se mentioneaza in comunicat, o alta propunere adoptata in cadrul discutiilor desfasurate la nivelul ECOFIN se refera la aplicarea unor cote reduse de TVA pentru publicatiile furnizate pe cale electronica (in scopul alinierii normelor de TVA aplicabile publicatiilor furnizate in format fizic si electronic)."Consideram ca, si aceasta este o masura binevenita, avand ca scop modernizarea sistemului de TVA intr-o economie digitala si adaptarea la progresele tehnologice", se mai spune in comunicat.