Fiscalitate 24.7: Este mai usor sa previi decat sa justifici eventualele deviatii de la nivelul de piata

De ce tocmai societatea pe care o reprezint face subiectul unei inspectii fiscale in sfera preturilor de transfer?

Cum se desfasoara o inspectie fiscala in sfera preturilor de transfer?

Exemple practice intalnite in cadrul inspectiilor fiscale pe preturi de transfer

Tendinte fiscale la nivel international si local

Impozitarea in domeniul criptomonedelor

Preturile de transfer: Ce se mai intampla in controalele fiscale?

Locul prestarii de servicii din punctul de vedere al TVA

De ce tocmai societatea pe care o reprezint face subiectul unei inspectii fiscale in sfera preturilor de transfer?

Cum se desfasoara o inspectie fiscala in sfera preturilor de transfer?

Exemple practice intalnite in cadrul inspectiilor fiscale pe preturi de transfer

Tendinte fiscale la nivel international si local

Impozitarea in domeniul criptomonedelor

Preturile de transfer: Ce se mai intampla in controalele fiscale?

Locul prestarii de servicii din punctul de vedere al TVA