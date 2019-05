Frauda in domeniul TVA: Comisia Europeana va ajuta statele membre sa combata infractiunile si sa recupereze miliarde de euro

Instrumentul, dezvoltat printr-o colaborare stransa intre statele membre si Comisie, va permite o cooperare mult mai apropiata si intre expertii retelei UE din domeniul antifrauda (Eurofisc) in ceea ce priveste analizarea in comun a informatiilor, astfel incat fraudele de tip "carusel" privind TVA sa poata fi detectate si interceptate cat mai rapid si mai eficient posibil. TNA va stimula cooperarea si schimbul de informatii dintre autoritatile fiscale nationale, permitandu-le functionarilor Eurofisc sa verifice informatiile in raport cu cazierele judiciare, bazele de date si informatiile detinute de Europol si OLAF, agentia antifrauda a UE, si sa coordoneze anchete transfrontaliere.Initiativa CE are loc in urma unor anchete recente din presa, care au scos din nou in evidenta costurile uriase ale fraudei in domeniul TVA pentru finantele publice, precum si faptul ca bandele infractionale se imbogatesc pe seama contribuabililor onesti, precizeaza CE. Lansarea instrumentului face parte din eforturile sustinute ale executivului comunitar de a institui un sistem de TVA modern si invulnerabil la fraude."Frauda in domeniul TVA este una dintre marile probleme cu care se confrunta in prezent finantele noastre publice, iar eradicarea sa ar trebui sa fie o prioritate pentru guvernele din UE. Acest nou instrument va mari viteza cu care autoritatile pot descoperi activitatile suspecte si actiona in consecinta. Progresele inregistrate nu inseamna insa ca este mai putin necesar sa se realizeze o reforma mai profunda si mai radicala a sistemului de TVA al UE, astfel incat sa se asigure ca acesta poate face fata volumului mare de schimburi comerciale care au loc la nivel transfrontalier in spatiul UE", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Dat fiind faptul ca frauda in domeniul TVA se poate produce extrem de rapid, este cu atat mai important ca statele membre sa dispuna de instrumentele necesare pentru a actiona cat mai prompt si mai eficient posibil. Instrumentul TNA va permite accesul rapid si usor al autoritatilor fiscale la informatii privind tranzactiile transfrontaliere, permitand astfel interventia rapida in cazul in care se depisteaza o posibila frauda in materie de TVA.Comisia a insistat, in mod constant, asupra reformei sistemului de TVA, pentru ca acesta sa devina mai rezistent la fraude. S-au inregistrat progrese in ceea ce priveste noile norme convenite cu privire la TVA pentru vanzarile online si o serie de norme mai eficiente pentru schimbul de informatii si cooperarea dintre statele membre. Cu toate acestea, progresele sunt lente in ceea ce priveste propunerile Comisiei de a institui cu titlu definitiv in UE un spatiu al TVA favorabil intreprinderilor si mai putin vulnerabil la fraude, se arata in comunicatul executivului comunitar.