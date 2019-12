Georgescu (BNR), despre diminuarea cotei de TVA: Probabil ca decizia va fi una inteleapta

", a spus Florin Georgescu.Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor.Proiectul aduce modificari Codului fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".Desi initiativa a apartinut unor deputati PNL, in cadrul dezbaterilor, social-democratii au pledat pentru adoptarea acesteia, in timp ce liberalii au cerut asteptarea unui punct de vedere fundamentat din partea Guvernului. Propunerea lui Nicolae Neagu (PNL) privind amanarea dezbaterii a fost insa respinsa.Proiectul a fost adoptat de Senat in 21 octombrie, iar Camera Deputatilor este for decizional.El a fost initiat de catre cinci deputati PNL (Gabriel Andronache, Lucian-Ovidiu Heius, Sorin-Dan Moldovan, Nicolae Neagu, Florin Roman).