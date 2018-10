Ministerul Finantelor a dat in weekend OUG pentru scaderea TVA in turism

"Saptamana viitoare cred ca venim cu o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA de la 9 la 5% pentru turism. Va fi acea scadere pentru partea de cazare si alte articole in aceasta zona", a declarat recent ministrul Finantelor.Potrivit documentului publicat sambata pe pagina de Internet a MFP, se propune extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru urmatoarele categorii: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10; dreptul de utilizare a facilitatilor sportive ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311 si 9313, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, in scopul practicarii sportului si educatiei fizice, altele decat cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l); serviciile constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9321 si 9329, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007.Ministerul Finantelor subliniaza ca reducerea TVA pentru serviciile de restaurant si de catering, cazare si activitati sportive, recreative si distractive reprezinta o parghie deosebit de importanta din perspectiva dezvoltarii economiei nationale, prin sustinerea consumului intern, ca urmare a crearii premiselor necesare pentru scaderea preturilor bunurilor si serviciilor. Un alt considerent avut in vedere pentru stimularea cresterii economice il constituie impactul unui astfel de demers prin prisma reducerii evaziunii fiscale si, implicit, prin crearea unui mediu concurential adecvat, cu efecte benefice asupra mediului de afaceri, generand totodata cresterea consumului intern si stimularea cresterii economice."Impactul asupra mediului de afaceri este indirect, dar pozitiv in sensul ca se va putea utiliza cat mai rapid intregul buget al schemei de ajutor de stat prevazut pe intreaga perioada de valabilitate a acesteia, deci se va realiza o absorbtie rapida a fondurilor publice si astfel proiectele de investitii vor demara cat mai rapid" se precizeaza in documentul citat.Potrivit MFP, impactul bugetar negativ asupra incasarilor din TVA poate fi partial compensat pe termen mediu prin reducerea evaziunii fiscale si cresterea gradului de conformare voluntara in aceste sectoare economice in conditiile in care in anul 2015 s-a constatat ca reducerea TVA de la 24% la 9% a condus la cresterea sumelor declarate in deconturile de TVA cu 30% in sectorul de restaurante.