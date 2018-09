PwC: Taxarea inversa extinsa pana la 30 iunie 2022, o masura utila pentru combaterea fraudei in domeniul TVA

In Romania, cerealele, telefoanele mobile si imobilele sunt doar cateva exemple de produse supuse taxarii inverse, a carei aplicabilitate urma sa expire la data de 31 decembrie 2018."Conform celui mai recent studiu asupra colectarii TVA, lansat de Comisia Europeana, valoarea pierderilor de TVA la nivelul UE s-a ridicat la 147,1 miliarde euro in anul 2016, din care 6,13 miliarde euro doar pierderea pentru bugetul Romaniei, ceea ce reprezinta un deficit de incasare a TVA de 35,88%, cel mai ridicat dintre toate Statele Membre UE. In acest context, extinderea taxarii inverse pentru operatiunile cu risc de frauda pana la data de 30 iunie 2022 este o masura utila si precisa pentru combaterea fraudei in domeniul TVA. In mod similar, digitalizarea ANAF, cu accent pe implementarea protocolului SAF-T, ar putea constitui o metoda moderna de colectare a TVA cu ajutorul tehnologiilor IT. Asteptam ca Ministerul Finantelor Publice sa transpuna Directiva in legislatia locala in cel mai scurt timp posibil", a afirmat Daniel Anghel, Partener, liderul Departamentului de taxe si consultanta juridica, PwC Romania.Romania a sustinut propunerea de directiva care permite statelor membre ce indeplinesc anumite conditii sa aplice temporar, pana la 30 iunie 2022, un mecanism generalizat de taxare inversa in legatura cu furnizarea de bunuri si servicii care depasesc pragul de 10.000 euro pe factura."Nu mai putem intarzia in luarea deciziilor pe astfel de proiecte care pot ajuta statele membre care isi doresc sa aplice acest nou mecanism sa combata mai eficient frauda in domeniul TVA. Stiu ca sunt unele state membre care inca se indoiesc de functionalitatea acestui mecanism, dar nu trebuie uitat ca propunerea in discutie include masuri suficiente de salvgardare in cazul unor efecte neprevazute", a declarat in iulie Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.PwC este o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 236.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.