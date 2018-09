Romania pierde anual peste 6 miliarde euro din TVA necolectata. Ce e de facut?

"In anul 2016, Romania s-a situat din nou pe ultimul loc in privinta gradului de colectare de TVA dintre toate statele membre UE, cu un deficit de incasare a TVA de 35,88%. Ingrijorator este ca deficitul de incasare a taxei pe valoare adaugata a crescut in 2016 fata de nivelul inregistrat in 2015 in Romania, in timp ce majoritatea statelor membre au inregistrat scaderi ale acestui indicator. Cea mai buna performanta a fost inregistrata de vecinii bulgari. Potrivit studiului publicat de Comisia Europeana, desi cota standard de TVA a fost redusa in Romania in anul 2016 de la 24% la 20%, neconformarea in materie de TVA a crescut, contribuind in mod negativ la deficitul de incasare a TVA", precizeaza specialistii companiei, potrivit unui comunicat al PwC remis luni AGERPRES.Conform celui mai recent studiu asupra colectarii taxei pe valoare adaugata (TVA), lansat de Comisia Europeana, neincasarea TVA a generat o pierdere de 6,13 miliarde euro in anul 2016 pentru bugetul Romaniei. La nivelul UE, valoarea pierderilor de TVA s-a ridicat la 147,1 miliarde euro, ceea ce reprezinta un deficit de incasare a TVA de 12,3%.Toate cele 6 state din Europa Centrala si de Est (ECE), respectiv Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania, Estonia si Slovacia, s-au confruntat, in continuare, cu niveluri ridicate ale deficitului de TVA, care variaza intre 7% in Estonia si 35,88% in Romania. In celelalte state ECE, nivelul deficitului de TVA a fost 13,33 in Ungaria, 14,19% in Republica Ceha, 20,80% in Polonia si 25,68% in Slovacia.Comisia Europeana monitorizeaza anual deficitul de incasare a TVA ("VAT Gap") inregistrat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, indicator calculat ca diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma colectata efectiv.Potrivit PwC, in ultimii ani, unele tari UE au introdus diverse programe de reforma si modernizare a administratiilor fiscale, cum ar fi analiza tranzactiilor in timp real, facturarea electronica obligatorie sau protocolul SAF-T, care au condus la sporirea gradului colectarii TVA."La nivelul intregii Uniuni Europene sunt 6 tari care au inregistrat in anul 2016 un decalaj de incasare a TVA mai mare decat in anul 2015. Romania este singura din regiunea Europei Centrale si de Est, cu exceptia tarilor Baltice, in aceasta situatie, de aceea consideram ca este foarte important ca tara noastra sa urmeze buna practica a altor state in ceea ce priveste informatizarea interactiunii cu contribuabilii. Optiunea ANAF pentru implementarea unor metode moderne de colectare a TVA cu ajutorul tehnologiilor IT ar crea premisele unei normalitati si ale unei evolutii ascendente a gradului de colectare nu doar pe termen scurt, ci si pe termen mediu si lung, asa cum isi doresc atat ANAF, cat si contribuabilii corecti", a afirmat Daniel Anghel, partener, liderul Departamentului de taxe si consultanta juridica, PwC Romania.Deficitul de incasare a TVA are in vedere pierderile de TVA inregistrate din evaziune, frauda, insolvente, faliment, erori administrative, obtinerea de avantaje fiscale necuvenite.PwC este o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 236.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.