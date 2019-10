Scutirea de TVA pentru servicii in legatura cu operarea bancomatelor, respinsa din nou de Curtea de Justitie

Instanta europeana a decis, in data de 3 octombrie, in cazul Cardpoint (Germania), ca serviciile de acest tip sunt taxabile. In contextul in care tot mai multe banci apeleaza la terti pentru operarea bancomatelor si in contextul aparitiei de jucatori noi in industria serviciilor financiare - companii fintech, prestatorii de servicii de initiere de plati, cu produse din ce in ce mai complexe -, interpretarea furnizata de Curte poate avea repercusiuni importante pentru prestatorii unor astfel de servicii.Cauza a ajuns la CJUE ca urmare a unui litigiu dintre Cardpoint si autoritatea fiscala din Germania privind incadrarea serviciilor in cauza ca operatiuni privind platile, scutite de TVA.Ansamblul de servicii prestate de Cardpoint este printre cele mai complexe cazuri analizate de CJUE in contextul aplicabilitatii scutirii privind platile sau viramentele.Pe scurt, acest ansamblu de servicii include instalarea si intretinerea bancomatelor, respectiv a programelor informatice necesare, aprovizionarea acestora, transmiterea cererii de autorizare a retragerii, executarea autorizarii, precum si inregistrarea acesteia (prin fisiere nemodificabile transmise bancii).Concluzia Curtii a fost ca scutirea de TVA privind platile nu se poate aplica in acest caz intrucat Cardpoint nu aproba direct platile, respectiv nu are putere de decizie privind platile in cauza (doar transmite date printr-un lant de intermediari, respectiv executa instructiunile primite). Astfel, serviciile Cardpoint nu au efectul unui transfer de fonduri, respectiv nu modifica situatia financiara si legala a partilor.Decizia Curtii nu reprezinta neaparat o surpriza avand in vedere hotararile anterioare emise in spete similare, in care Curtea a stabilit (in mod repetat) faptul ca scutirile de TVA reprezinta exceptii de la regula generala (pentru orice livrare/prestare cu titlu oneros), astfel ca acestea trebuie privite in sens limitat.De asemenea, in deciziile sale, Curtea a avut in vedere si motivele pentru care serviciile financiare sunt scutite de TVA, respectiv dificultatile practice in determinarea bazei de impozitare (nivelul contraprestatiei acestora) si evitarea unei cresteri a costului creditelor de consum.In contextul in care bancile apeleaza tot mai mult la terti pentru asigurarea acestor servicii, coroborat cu dezvoltarea continua a industriei financiare, interpretarea furnizata de Curte poate avea repercusiuni importante pentru intreaga industrie financiara.Decizia CJUE va determina probabil schimbari (modificari sau clarificari) si in legislatiile statelor membre. Mai mult, este de asteptat ca tratamentul de TVA aplicat de prestatorii de servicii privind platile sa intre sub lupa autoritatilor fiscale in cadrul inspectiilor fiscale (si la nivelul Romaniei, unde astfel de analize erau "evitate" de inspectorii fiscali tocmai din lipsa unor criterii clare in legislatie).Prin urmare, companiile din domeniul serviciilor financiare vizate de decizia Curtii trebuie sa (re) analizeze tratamentul de TVA aplicabil, respectiv expunerea sau impactul aferent. Exemple de astfel de companii sunt cele de procesare si de transport numerar, procesatorii/integratorii de plati online, companiile de tip bill-payment, dar si noii jucatori de pe piata ca urmare a Directivei PSD2.Astfel, daca prestatorii nu isi vor modifica voluntar tratamentul de TVA, exista riscul impunerii TVA retroactiv de catre autoritati in cadrul unei inspectii fiscale (inclusiv aplicarea de dobanzi si penalitati de intarziere).Detaliile despre caz si despre argumentatia Curtii sunt disponibile aici