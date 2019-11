Sistemul de TVA al UE va fi mai bine echipat pentru a combate fraudele din comertul electronic

Acordul pune la dispozitia autoritatilor antifrauda, pentru prima data, date relevante cu privire la achizitiile online pentru a le ajuta in lupta lor impotriva fraudelor in materie de TVA din acest sector, estimate la aproximativ cinci miliarde euro pe an in UE. Alte decizii adoptate astazi de ministrii europeni de Finante in domeniul TVA vor contribui la reducerea birocratiei pentru IMM-uri si vor simplifica normele in materie de TVA si de accize pentru fortele armate ale statelor membre ale UE."Prin intermediul unei serii de propuneri realizate pe parcursul ultimilor cinci ani, actuala Comisie a construit metodic un pachet de masuri vizand simplificarea sistemului de TVA al UE, reducerea posibilitatilor de frauda si facilitarea activitatilor comerciale licite. Este clar ca statele membre sunt de aceeasi parere in ceea ce priveste aceste obiective si sper ca aceasta dinamica poate duce la o reforma ampla a intregii legislatii care sta la baza sistemului", a declarat comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, Pierre Moscovici.Noile norme convenite astazi vor intari capacitatea statelor membre de a lupta impotriva fraudelor in materie de TVA din domeniul comertului electronic, asigurand faptul ca expertii antifrauda din statele membre ale UE au acces la datele relevante referitoare la TVA detinute de intermediarii de plati, cum ar fi furnizorii de carduri de credit si de debitare directa, care faciliteaza peste 90% din achizitiile online in UE. In mod practic: prestatorii de servicii de plata vor avea obligatia de a furniza autoritatilor din statele membre anumite date privind platile conexe vanzarilor transfrontaliere, pe care specialistii antifrauda (reteaua Eurofisc) le pot apoi accesa si analiza. La randul lor, vanzatorii online atat din UE, cat si din afara UE, vor putea fi identificati atunci cand nu respecta obligatiile in materie de TVA. Dispozitii similare care sunt in vigoare in unele state membre si in alte tari au aratat deja modul in care o astfel de cooperare poate avea un efect tangibil in combaterea fraudelor din sectorul comertului electronic.Ministrii de Finante din UE au ajuns, de asemenea, la un acord politic cu privire la o actualizare a normelor speciale deja existente in materie de TVA pentru IMM-urile din UE, oferind mai multe oportunitati pentru activitatile transfrontaliere. Noul regim ar trebui sa reduca birocratia si sarcinile administrative pentru intreprinderile mici si sa creeze conditii de concurenta echitabile pentru intreprinderi, indiferent de locul in care sunt stabilite in UE, avand in vedere ca un mozaic de abordari la nivelul UE inseamna ca pragurile pentru a beneficia de scutirea de TVA variaza.Noile norme vor asigura un prag uniform al cifrei de afaceri de 85.000 euro pentru societatile care desfasoara activitati economice numai in statul lor membru si un prag de 100.000 euro la nivelul UE pentru cifra de afaceri a IMM-urilor care desfasoara activitati comerciale transfrontaliere, pentru a fi eligibile pentru scutire in alt stat membru. IMM-urile eligibile vor fi in masura sa beneficieze de simplificari suplimentare in ceea ce priveste obligatiile in materie de TVA, cum ar fi inregistrarea si raportarea. Noul sistem imbunatatit de TVA pentru IMM-uri ar trebui sa intre in vigoare in ianuarie 2024.Comisia Europeana a salutat, de asemenea, acordul de astazi privind masurile de scutire fiscala pentru a facilita eforturile de aparare comuna in contextul politicii de securitate si aparare comune a UE (PSAC). Noile norme vor scuti de TVA livrarile catre fortele armate si de accize atunci cand aceste forte sunt desfasurate in afara propriului stat membru si participa la un efort de aparare european.Noile norme vor trebui acum sa fie confirmate de Parlamentul European inainte de intrarea in vigoare in ianuarie 2024.