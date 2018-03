Specialistii Deloitte Romania va invita sa participati la seminarul "Totul despre TVA"

Provocarile generate de tratamentele fiscale aplicate

Managementul riscului in materia TVA

Potentialele riscuri de TVA si modalitatile de reducere a acestora

Impactul legislatiei vamale asupra tranzactiilor cu bunuri din perspectiva TVA

Dobandirea calitatii de exportator in tranzactii in lant

Metode de a obtine scutirea de la plata TVA in vama la import

Ajustarea valorii in vama si impactul sau asupra TVA

Implicatiile TVA in functie de diversi factori in cadrul tranzactiilor cu bunuri

Identificarea elementelor relevante in cadrul prestarilor de servicii din perspectiva TVA: ce tip de servicii este prestat, daca este un serviciu complex, cine este beneficiarul serviciilor, daca serviciul nu ar beneficia de o scutire etc.

MIHAI PETRE - Senior Manager, Servicii Fiscale, Deloitte Romania

ALEXANDRU COMANESCU - Senior Manager in cadrul departamentului de TVA, Deloitte Romania

RALUCA BALDEA - Director in cadrul departamentului de Taxe Indirect, Deloitte Romania

ANA SABIESCU - Manager in cadrul departamentului de TVA, Deloitte Romania

Modulul de baza se desfasoara pe 29 martie 2018, iar modulul avansat pe 12 aprilie 2018, la Hotel InterContinental, Bucuresti.Specializarea in domeniul TVA a devenit o necesitate pentru profesionistii din cadrul echipelor de taxe ale companiilor.Complexitatea legislatiei, modificarile frecvente, cerintele de raportare tot mai sofisticate impun atat noi sarcini administrative, cat si o buna cunoastere a materiei de TVA.In acest context, departamentul de TVA din cadrul Deloitte a structurat seminarulin doua module -- tocmai pentru a le da practicienilor in fiscalitate posibilitatea sa aleaga varianta care raspunde problemelor pe care le intampina din actuala pozitie.se adreseaza in principal profesionistilor cucare pregatesc raportarile interne si declaratiile de TVA si sunt prezenti in cadrul inspectiilor fiscale.vizeaza managerii de taxe cu minim decare vor sa aprofundeze problematica TVA referitoare la:Experienta ultimilor 12 ani de activitate, de la implementarea Directivei de TVA si pana in prezent, ne-a ajutat sa identificam aptitudinile si competentele de care au nevoie specialistii din departamentele de taxe pentru a naviga cu succes prin labirintul legislatiei de TVA.De la nivel de junior si pana la nivel de manager ori de CFO, fiecare membru al echipei are nevoie de cunostinte specifice in materie de TVA, explica Raluca Baldea, Director Indirect Tax.