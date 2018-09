Tichetele de masa vor genera o serie de ambiguitati fiscale, incepand din 2019

analiza

Noile definitii si incadrari ce vor fi introduse prin textul de lege au impact asupra tratamentului de TVA si al biletelor de valoare (denumirea veche - tichete) . Biletele de valoare (tichete de masa, tichete de vacanta, tichete de cresa, tichete cadou si tichete culturale) urmeaza a fi acordate in baza Legii 165/2018.Atat modificarea la Codul Fiscal in zona de TVA, cat si legea specifica ce reglementeaza utilizarea tipurilor de bilete de valoare (denumirea veche - tichete) vor fi aplicabile din 1 ianuarie 2019.Din perspectiva de TVA, modificarile vizeaza stabilirea tratamentului (se aplica TVA sau nu la transferul acestora) in baza unor principii noi.Biletele de valoare/tichetele definite de legea specifica vor fi subiect de TVA sau nu in functie de modul lor de utilizare, adica in functie de ce produse sau servicii putem cumpara cu acestea.Spre exemplu, din perspectiva TVA, tichetele de masa par sa se incadreze in categoria celor care vor fi subiect de TVA la momentul transferului de la emitent la angajator.Totusi, o asemenea incadrare ar atrage dificultati de implementare pe tot fluxul: emitent - angajator - acceptator - emitent. Aici vedem un impact pana la nivelul caselor de marcat.Astfel, Romania nu dispune de o mare flexibilitate in ceea ce priveste transpunerea principiilor directivei in Codul Fiscal. Totusi, textul de lege poate sa fie completat de norme metodologice care sa raspunda situatiei specifice a tichetelor definite de legea specifica romaneasca.Si anume,. In acest caz, legiuitorul poate si este recomandabil sa pastreze tratamentul de TVA actual (adica neaplicarea TVA la transferul acestora).Si din punctul de vedere al impozitului pe venit exista anumite neclaritati cu privire la aceste bilete/ tichete. Legea nr. 165/ 2018 privind acordarea biletelor de valoare, prevede ca respectivele sume nu vor fi luate in calcul la stabilirea drepturilor si obligatiilor ce se determina in raport cu venitul salarial, nici pentru angajator, nici pentru angajat. Acest lucru poate fi interpretat in sensul ca nu se va datora impozit si nici contributii sociale pe sumele reprezentand bilete de valoare, ceea ce contrazice prevederile actuale ale Codului Fiscal, conform carora asemenea tichete sunt scutite doar de la plata contributiilor sociale.In mod normal, clarificari ar trebui sa fie aduse prin normele de aplicare ale Legii, pentru care termenul de publicare de 12 septembrie a trecut deja.Chiar daca Legea 165/2018 urmeaza a intra in vigoare abia incepand cu 2019, este imperativa clarificarea tratamentului fiscal fara urma de dubiu si cat mai curand posibil, avand in vedere numarul mare de companii afectate.Pe fondul modificarilor legislative ce au avut loc de-a lungul intregului an 2018, persoanele juridice au nevoie de stabilitate si transparenta fiscala, astfel incat sa poata estima corect cheltuielile cu salariile, cu evitarea riscului de a estima sau aplica un tratament fiscal ce ulterior s-ar dovedi eronat si care ar duce la costuri aditionale neanticipate.