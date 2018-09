TVA ar putea sa scada la 5% pentru hoteluri si restaurante

"Ministerul Turismului a stabilit, in concordanta cu planul de actiune al Guvernului pentru perioada septembrie-decembrie 2018, mai multe masuri pentru imbunatatirea activitatii sectorului de turism din Romania. Printre aceste masuri se numara aplicarea cotei de TVA de 5% pentru domenii precum: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping, serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea, activitatile sportive, recreative si distractive", spun oficialii din sector, potrivit unui comunicat al institutiei, remis, luni, AGERPRES.Turismul va avea astfel cea mai mica cota a TVA dintre toate sectoarele economice.O alta masura care vine in intampinarea stimularii turismului din Romania, dar si cu efecte asupra sanatatii populatiei, va fi deblocarea turismului balnear prin redevente zero pentru apa geotermala si apa minerala natural utilizata pentru consumul populatiei la buvetele publice.In plus, autoritatile locale si societatile comerciale vor putea accesa bani din fondul de investitii, banii destinati special dezvoltarii si modernizarii statiunilor balneare.Estimarea Guvernului pentru dezvoltarea turismului balnear prevede investitii de minimum un miliard de euro prin proiecte in urmatorii 10 ani."Sectorul turistic balnear avea nevoie urgent de aceste masuri in contextul in care o treime dintre izvoarele termale si minerale ale Europei sunt in tara noastra", sustin reprezentantii ministerului.Ministerul Turismului va definitiva Legea Turismului, actul normativ prin care vor fi stabilite liniile directoare de functionare a serviciilor in domeniul turismului, o lege care va avea ca principal scop promovarea Romaniei ca destinatie turistica si cresterea numarului de turisti autohtoni si straini.Un prim pas, in acest sens a fost facut prin memorandumul de descentralizare in sectorul de turism, care a fost deja adoptat de guvern, astfel autoritatile locale urmeaza sa preia o parte dintre atributiile ministerului.