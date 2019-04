Salvati Copiii Romania doteaza Sectia de Terapie Intensiva Neonatala de la Maternitatea Pantelimon

Dotare complexa a Maternitatii Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Bucuresti.Ca urmare a analizei situatiei si a datelor primite de la medici, o donatie consistenta va ajunge la Maternitatea Pantelimon din Bucuresti. Numai aici au ajuns, prin transfer, anul trecut, 23 de nou-nascuti, in vreme ce altii nu au putut fi primiti, unitatea functionand cu doua aparate de ventilat imprumutate.Incepand de marti, 9 aprilie, insa, medicii vor avea la dispozitie un ventilator de inalta performanta BabyLongVN50 si alta aparatura medicala vitala, ca urmare a unei donatii Salvati Copiii, cu spijinul GEFCO.In anul 2018, la Maternitatea Spitalului "Sfantul Pantelimon" s-au nascut 1.234 de copii, dintre care 250 prematuri, ceea ce ridica rata prematuritatii la 20%. Patologiile severe au facut ca 208 de nou-nascuti (17%) sa necesite interventii medicale specializate in Sectia de Terapie Intensiva Neonatala. Lor li s-au adaugat alte 23 de cazuri primite prin transfer de la maternitati din regiune, alti nou-nascuti neputand fi primiti, din cauza insuficientei dotari.Astfel, in Sectia de Terapie Intensiva Neonatala pot fi internati simultan noua nou-nascuti, dar exista doar cinci aparate de ventilat functionale, dintre care trei sunt intr-un grad avansat de degradare si necesita service permanent. Alte doua aparate de ventilat sunt imprumutate, dar acestea nu pot suplini nevoile maternitatii.Dr. Gheorghita Sardescu, sefa Sectiei de Neonatologie, a explicat ce inseamna pentru medici sa nu aiba la indemana aparatura medicala performanta: "Anul trecut, nu am putut primi in sectia de terapie neonatala cazuri de copii nascuti prematur, cu patologie severa, pentru ca nu aveam aparatura medicala care sa sustina actul medical. Am incercat sa identificam solutii, asa cum o facem de obicei, sa cerem ajutorul, sa imprumutam inca un aparat de ventilat. Este inuman sa refuzi un nou-nascut si sa te intrebi, a doua zi, ce s-a intamplat cu el, a putut fi ajutat?"Dupa consultari cu medicii si o analiza judicioasa a nevoilor de la Maternitatea Pantelimon, Salvati Copiii Romania a luat decizia de a dota de urgenta sectia de terapie neonatala cu un aparat de ventilat performant, o lampa de fototerapie cu suport, o masa radianta, un sistem de fototerapie si o hota cu flux laminar."Situatia maternitatilor din Romania ramane una critica si avem situatii in care medicii refuza sa primeasca prin transfer nou-nascuti cu patologii grave, care poate altfel nu pot fi salvati, pentru ca nu au unde sa ii interneze si cum sa le sustina functiile vitale. Este o drama pe care o impartasesc deopotriva parintii si medicii. Salvati Copiii a decis sa puna in aplicare un plan de masuri urgente si, in urma consultarilor cu medicii, sa doteze sectiile de terapie intensiva neonatala, unde prematurii pot fi salvati. Este o responsabilitate pe care o impartasim cu partenerii si sustinatorii nostri, care au inteles ca situatia este cu adevarat urgenta. Mizam pe raspunsul acestora, ori de cate ori medicii ne cheama in ajutor", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania."Crearea de parteneriate puternice si ajutorul oferit societatii in care traim fac parte din identitatea GEFCO Romania. Suntem mereu in cautare de solutii pentru a putea ajuta cat mai mult posibil organizatiile care se lupta pentru a oferi o viata mai buna pentru ceilalti. De aceea, ne bucuram sa colaboram cu Salvati Copiii. In cele din urma, scopul activiatii noastre este urmatorul: sprijinirea cauzelor locale si construirea unei comunitati prospere, alaturi de parteneri deosebiti.", a declarat Jerome Chevrolet, Director General al GEFCO Romania & GEFCO Balkans Area Manager."Salvati Copiii incepe cel de-al optulea an al campaniei de combatere a mortalitatii infantile, un program extrem de complex la care Organizatia nu a renuntat, oricat de greu ar fi fost. Mai mult chiar, a reusit sa convinga companii, institutii, sustinatori, ca este o cauza sociala care ne priveste pe toti. Nou-nascutii prematur au nevoie de vocea noastra, de ajutorul nostru concret, de consecventa noastra de a ajunge in toate maternitatile care au nevoie vitala de aparatura medicala", a declarat Amalia Nastase, Ambasador al Programului Salvati Copiii de Reducere a Mortalitatii Infantile.