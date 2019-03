Visa lanseaza prima competitie globala pentru femeile antreprenor

Candidaturile se pot depune incepand cu data de 6 martie

Data limita de depunere a candidaturilor - 14 aprilie

Selectia finalistilor din fiecare regiune - luna mai

Finalele globale din Paris, Franta - 7 iunie

Activitatile din finale: In prima saptamana a Campionatului Mondial de Fotbal Feminin FIFA Franta 2019™, finalistii vor avea oportunitatea de a relationa cu partenerii Visa la nivel global si vor participa la un eveniment live pentru desemnarea castigatorilor competitiei.

Sustinere si premii: Pentru a rasplati solutiile cu cel mai mare impact, Visa va oferi 100.000 de dolari castigatoarei fiecarei competitii, precum si un mentorat specializat, acces la clienti si la vasta retea de parteneri ai companiei. Castigatoarele vor primi si bilete la meciul de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal Feminin FIFA, Franta 2019™.

Programul global invita antreprenoarele din intreaga lume sa intre in competitiile FinTech si Impact Social pentru sansa de a castiga cate 100.000 de dolari la fiecare dintre cele doua provocari. Programul se va incheia cu un eveniment care va avea loc la debutul Cupei Mondiale de Fotbal Feminin FIFA din Franta 2019™."Peste 163 de milioane de femei din intreaga lume si-au deschis propria afacere in ultimii cinci ani, insemnand pana la 37% din forta de munca. Antreprenoriatul feminin este in crestere si Visa este hotarata sa inspire si alte femei sa depaseasca barierele cu ajutorul platformelor precum Visa Everywhere Initiative," a declarat Lynne Biggar, Director Marketing si Comunicare in cadrul Visa.Inca din 2015, Visa Everywhere Initiative (VEI) a venit cu solutii vizionare pentru viitorul comertului si al platilor.Programul se deruleaza la nivel regional in 75 de tari si a acordat premii in bani, mentorat si acces la clientii si partenerii Visa unui numar de peste 70 de startup-uri importante.Acum, in premiera, programul va trece de la evenimente regionale la un program global, axat pe FinTech si Impact Social pentru a aduce in lumina reflectoarelor milioanele de femei lideri in afaceri, care nu beneficiaza de recunoastere, precum si angajamentul Visa fata de microintreprinderi si companii de mici dimensiuni, adevarate catalizatoare pentru schimbare.Pentru a participa, companiile cu cel putin o femeie fondator sunt invitate sa isi inscrie solutiile care raspund provocarilor actuale din sectoarele FinTech si Impact Social la una dintre cele doua competitii inovatoare.Competitia 1 (FinTech): Valorificand capacitatile specifice companiei dumneavoastra, cum ar putea contribui solutia pe care o propuneti la transformarea experientelor de plata ale consumatorilor si/sau comerciantilor la nivel local, regional sau global?Competitia 2 (Impact Social): Cum pot antreprenoarele din intreaga lume sa genereze impact social prin sustinerea unui stil de viata durabil si echitabil si prin consolidarea economiilor locale/regionale?Toate colturile lumii: participantii eligibili vor fi impartiti in 6 regiuni: America de Nord, America de Sud, Asia-Pacific, Europa (fara Franta), Franta, Africa/Orientul Mijlociu. Fiecare regiune va trimite un castigator per competitie la finalele de la Paris.Date importante: Principalele date ale programului sunt:Campanie globala: Visa va lansa o companie de marketing globala "Together as One" pentru a celebra initiativa Visa Everywhere Initiative: Editia Globala pentru Femei.Opt foste finaliste si castigatoare VEI, reprezentand regiuni din intreaga lume, vor fi vedetele campaniei, dornice sa inspire femeile sa participe la concurs si sa isi urmeze visele de a trece peste riscuri si de a construi afaceri de succes."Programul Visa Everywhere Initiative ne-a permis sa adaugam un plus de valoare produsului nostru cu ajutorul API-urilor de pe platforma Visa Developer. Astfel, am acumulat suficienta recunoastere pentru a castiga noi clienti si oportunitati de afaceri! Pentru mine a fost o mare realizare," a declarat Amparo Nalvarte, CEO & co-fondator al Culqi. "Sunt atat de mandra ca sunt una din castigatoarele Visa Everywhere Initiative si este o adevarata onoare sa fac parte din campania Editiei Globale pentru Femei. Abia astept sa le incurajez pe toate femeile exceptionale care vor lua parte la aceasta oportunitate minunata."Marcand angajamentul constant al Visa de a promova antreprenoriatul feminin, programul Visa Everywhere Initiative: Editia Globala pentru Femei vine in completarea recentei lansari a platformei globale She's Next, Empowered by Visa, creata pentru a incuraja femeile care detin mici afaceri in procesul de construire, sustinere si promovare a afacerii lor in lume.She's Next este sustinuta de Female Founder Collective (FFC) -o retea de companii conduse de femei care sprijina femeile. Dupa un eveniment de inaugurare reusit din Atlanta, GA, She's Next si FFC vor gazdui urmatorul lor eveniment astazi, in New York, in onoarea Zilei Internationale a Femeii.Pentru informatii suplimentare despre programul Visa Everywhere Initiative: Editia Globala pentru Femei si toate evenimentele regionale din cadrul Visa Everywhere Initiative, modul in care va puteti implica si conditiile de participare, accesati: www.visa.com/everywhereinitiativeglobal