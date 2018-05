Are afaceri de 1 miliard de euro, iar nemtii l-au numit Antreprenorul Anului 2018! Povestea olandezului care a facut istorie in transportul european #Interviu

top ceo

Ewald Raben povesteste intr-un interviu acordat Business24.ro cum a inceput totul:

Care este cifra de afaceri inregistrata de Raben Group in 2017?

Spuneti-ne mai multe despre primii pasi pe care i-ati facut in acest domeniu.

Ati fost numit Antreprenorul Anului 2018 in Germania. Acesta este un titlu important, desemnat in cea mai puternica economie din Europa, recunoscuta pentru standardele sale inalte in domeniul business-ului. Ce inseamna acest titlu pentru afacerea dumneavoastra?

Cum ati descrie viata de antreprenor in Germania?

Ce parere aveti despre piata muncii din Germania? Toate stirile mentioneaza problemele intampinate de angajatori cand incearca sa gaseasca si sa retina angajati in aceasta tara.

Cum este sa faceti afaceri in Romania?

Companiile care fac parte din grup sunt localizate in 12 tari europene: Cehia, Estonia, Italia, Olanda, Germania, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Ucraina si Ungaria. Daca ar trebui sa alegeti numai o tara dintre acestea, careia sa ii acordati premiul de "Cel mai bun loc pentru facut afaceri", care ar fi aceasta si de ce?

In care dintre aceste tari v-ar placea sa locuiti alaturi de familie?

Ce planuri de business aveti pentru Raben Group?

Incet, incet, a acoperit harta Europei cu afacerile sale si, in 2018, a primit distinctia de, cea mai puternica economie din Europa.Astazi, cifra de afaceri pe plan global a companieisi ambitiosul antreprenor nu se opreste aici.Totul a inceput in 1931, in oraselul Winterswijk din Olanda, cand bunicul meu, Jan W. Raben, a inceput sa transporte produse pentru fermierii locali. Atunci a infiintat afacerea care astazi este recunoscuta ca brand global.Un alt punct pe axa istorica a Raben a fost cand tatal meu, Theo Raben, a pus pe picioare, cu multa pasiune, transportul de textile catre si dinspre Polonia.In timpul vacantelor din anii '80, obisnuiam sa lucrez ca sofer pentru afacerea noastra de familie si astfel am ajuns sa cunosc Polonia mai bine.Dupa schimbarile din 1989, am devenit convins de potentialul acestei tari. De aceea, in 1990, m-am inscris la facultatea de transport. Am revenit in Polonia ca sa deschid o filiala Raben.Atunci am cumparat o harta a Poloniei, pe care am marcat 12 locatii, in puncte diferite din tara, unde aveam sa ne deschidem filialele.Prima noastra filiala, localizata in Baranowo, langa Poznan, avea 12 angajati. Aveam doar un depozit inchiriat de la firma Military Electronic Works din Poznan. In 1993, am inceput lucrarile de constructie la primul nostru depozit in Gadki, langa Poznan.Extinderea in Polonia a marcat inceputul extinderii la nivel international a Raben Group. Urmatorii ani ne-au adus noi provocari. Raben Group a crescut intr-un ritm dinamic, insotindu-si clientii pe drumul lor spre succes in propriile afaceri.In 2002, a fost infiintata compania Fresh Logistics Polska, specializata in comercializarea produselor proaspete, care au nevoie de temperaturi controlate, intre 0 si +6 grade, pe tot parcursul lantului logistic.Cu anii 2003-2010 a venit extinderea catre noi piete. In 2003, am deschis prima filiala in Ucraina, iar un an mai tarziu, Lituania, Letonia si Estonia au aparut pe harta Raben Group din Europa.In 2005, compania si-a deschis afacerea si in Germania. In 2008, Raben a intrat pe pietele Cehiei si Slovaciei. Doi ani mai tarziu (2010), era prezenta in Ungaria. In 2016, compania a patruns pe piata Romaniei, iar in 2017 a achizitionat 20% din actiunile SITTAM Italia.Venind in intampinarea interesului crescand din Est, Raben Group a lansat compania Raben East sp. z o.o. in iulie 2017. Noua companie ofera servicii de transport rutier international, inclusiv transport in regim de grupaj catre tari precum Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Irak, Kazahstan, Kirghistan, Moldova, Mongolia, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Turcia, Ucraina si Uzbekistan.Compania opereaza ca organism independent folosind serviciile grupului disponibile in Europa.Astazi, harta Europei contine peste 130 de locatii Raben Group. Zilnic, aproape 10.000 de persoane din 12 tari implinesc viziunea Raben Group, de a fi lider in toate tarile in care este prezent.In 2017, Raben Group a angajat 10.000 de persoane, a avut o capacitate de depozitare de 1.150.000 mp, iar cifra de afaceri pe plan global a companiei a ajuns la 1 miliard de euro.In prezent, filiale ale grupului sunt deschise in 12 tari europene: Cehia, Estonia, Olanda, Germania, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Ucraina, Romania si Italia.Cunosc pe de rost compania, intrucat la varsta de 10 ani deja spalam camioanele noastre in fiecare sambata, iar in perioada studiilor am lucrat ca sofer de tir, ceea ce m-a facut sa cunosc Polonia mai bine.Aveam 22 de ani si eram student cand m-am mutat in Polonia, asadar m-am simtit ca un pionier. La vremea aceea, economia Poloniei nu era foarte dezvoltata.Era o perioada frumoasa, pentru ca puteai fi martorul schimbarilor in fiecare zi: noi autostrazi, malluri ultimul racnet.Dupa schimbarile din 1989, am simtit ca exista o oportunitate de dezvoltare pe aceasta piata, asa ca am plecat in Polonia cu intentia de a deschide acolo o filiala a afacerii de familie.Am cumparat o harta a Poloniei si am notat 12 locatii pe ea, care aveau sa devina filialele noastre, in parti diferite ale tarii.In cursul celor 27 de ani de activitate, am avut placerea de a lucra alaturi de o echipa de oameni extrem de talentati si de a construi o companie europeana, care se ocupa nu doar de transport rutier, ci ofera si servicii cuprinzatoare, ca cele de depozitare, transport naval si aerian si cel al produselor care necesita temperaturi controlate.Astazi, sunt inconjurat de oameni care, acum 27 de ani, au avut incredere intr-un tanar olandez si care au crezut ca acesta este capabil sa construiasca un business de logistica internationala. Pe parcurs, alti oameni pasionati ni s-au alaturat si si-au aratat angajamentul fata de brandul Raben. Acesta este cel mai mare succes al meu, din punctul meu de vedere.Sunt incantat sa primesc acest premiu. Raben Group este o afacere de familie, iar valoarea noastra centrala este antreprenoriatul combinat cu perseverenta, curaj si mixul potrivit de experienta si setarea noilor obiective si orizonturi.Ca furnizor de servicii de logistica, dorim sa sustinem obiectivele economice ambitioase ale clientilor nostri, folosind solutii personalizate, in timp ce toate eforturile noastre sunt guvernate de scopul nostru final - de a oferi servicii de prima calitate. Reteaua noastra proprie de distributie din Germania este o consecinta fireasca. Ne ofera mai multa flexibilitate si ne ajuta sa profitam de capacitatile noastre spre beneficiul clientilor.Germania este cea mai mare piata din Europa, cu 80 de milioane de consumatori. Raben Group infloreste pe aceasta piata din 2005.In ultimii ani, Raben Group s-a pozitionat printr-o crestere organica si tintirea unor anumite achizitii, pentru a face fata provocarilor legate de cheltuielile de transport, ceea ce ne confera independenta in acest business.De la debutul anului 2017, companiile de transport si logistica Exice GmbH si RLZ Baden GmbH, grupul de logistica SCHMALZ + SCHON, transportorul Busse Logistik si fostul depozit Rhenus din Fellbach au fost adaugate retelei Raben. Acestea, impreuna cu alte companii achizitionate, au fost integrate in business-ul din Germania al Raben Group.Compania Raben Trans European Germany are, in prezent, 32 de filiale in Germania, unde lucreaza 3.000 de angajati competenti, folosind aproximativ 2.000 de tiruri, iar tehnologii inovatoare faciliteaza transportul ordonat si sigur al bunurilor.Oferta de servicii include solutii logistice cuprinzatoare, precum si transport rutier (distributie nationala si internationala, FTL [Full Truck Load] and LTL [Less Than Truckload]) si transport naval si aerian.Toate filialele functioneaza in conformitate cu sistemul de management al calitatii bazat pe certificarile ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, HACCP and AEO-F.Dorim ca business-ul din Germania sa devina comparabil ca marime cu cel din Polonia, pana la finalul anului 2018. De aceea, la inceputul anului acesta, ne-am lansat propria retea de transport in Germania. Compania este pregatita acum sa asigure transporturi oriunde in tara, folosindu-si propria structura. Reteaua independenta Raben din Germania se bazeaza, in prezent, pe un total de 32 de filiale si 46 de puncte de retea.Deficitul de soferi calificati pe piata nu este o problema noua. Cu aproape 10 ani in urma, in 2009, Parlamentul European avertiza ca exista un deficit al soferilor de tir de 3,8% in UE. Ultimul raport al PwC estimeaza ca Germania va avea un deficit potential de pana la 150.000 de soferi, in urmatorii 5 ani.Specialistii avertizeaza ca lipsa soferilor de profesie va incetini dezvoltarea companiilor de transport, al sectorului de transport si logistica, dar si al intregii economii.Din pacate, previziunile sunt departe de a fi optimiste. Soferii calificati imbatranesc, asadar multi dintre ei se vor pensiona in curand si nu este destul "sange proaspat" pe piata muncii.Studiul de anul trecut comandat de producatorul ZF Friedrichshafen a aratat ca aproximativ 40% dintre soferii din Germania se vor fi pensionat pana in 2026. Estimarile fac referire la aproximativ 30.000 de angajati, care vor disparea de pe piata in acest fel!Conform datelor Eurostat din iulie 2017, rata somajului in UE a scazut, ajungand la 7,6%. Aceasta este o scadere semnificativa, intrucat in mai 2016, rata somajului era situata la nivelul de 10,1% . Nivelul cel mai scazut a fost inregistrat in Cehia si Germania, unde ratele de somaj sunt de 2,9%, respectiv 3,6%. Polonia si Olanda au rata de 4,7%.Intreaga Europa se lupta pe candidati la joburi, iar rezultatul este majorarea salariilor. Salariul mediu european a crescut cu 2-19% intre ianuarie 2016 si ianuarie 2017. Cresterea cea mai mare a salariilor s-a inregistrat in Romania (19%), urmata de Ungaria (15%), Cehia (11%), Estonia (9%) si Polonia (8%).Si anul precedent a fost marcat de cresterea salariului mediu al soferilor si angajatilor pentru activitati operationale. In UE, salariul mediu al acestora a ajuns la 10,56 euro/ora.Aceasta se traduce prin costuri de munca si administrative mai mari pentru sector. Logistica este unul dintre acele sectoare care are nevoie mai mare de specialisti - iar acestia sunt greu de gasit.Doar angajatii experimentati sunt capabili sa asigure stabilitatea proceselor ce au legatura cu lantul de aprovizionare. Atragerea si retinerea lor sunt adesea asociate cu cheltuieli semnificative.Totusi, nu numai salariile sunt importante. In ziua de azi, companiile sunt constiente ca, pentru a atrage si retine cei mai buni angajati, trebuie sa le ofere acestora beneficii variate, o atmosfera de lucru buna, ore flexibile, etc.Si noi, la Raben, suntem constienti de acest lucru. De aceea, derulam o serie de initiative in zona de employer branding pentru a atrage si retine in companie cei mai buni angajati. Initiativele includ: programe motivationale pentru soferi, sali de sport la locul de munca, Saptamana Sanatoasa, Cupa Raben si programe care promoveaza siguranta pe sosele si la locul de munca, cum ar fi "Dansurile cu paleti" ( Dances with pallets ).Este binecunoscut faptul ca Romania este astazi economia din UE cu cea mai rapida crestere, ceea ce creeaza mult potential pentru antreprenori - acesta este cel mai mare avantaj al acestei tari.Alt avantaj major pe care l-as mentiona este faptul ca sectorul de logistica si outsourcing de logistica nu este, inca, pe deplin dezvoltat, ceea ce creeaza multe oportunitati.As mentiona si generatia tanara, care este insetata dupa succes, este talentata si in acelasi timp deschisa noilor tehnologii si simplificarii proceselor in toate industriile.Printre cele mai semnificative provocari pentru antreprenorii activi in Romania, as include elemente precum infrastructura subdezvoltata, care in mod cert nu coincide cu potentialul economiei si birocratia, care, din perspectiva antreprenoriala, consuma mult timp si bani. Desigur, ca jucator de talie europeana, stim sa ne descurcam cu aceste provocari.Dupa primii ani in Romania, avem deja 4 depozite, distribuim in toata Romania in regim de grupaj in 24 de ore si avem conexiuni zilnice cu Europa atat pentru importuri, cat si pentru exporturi.Romania este, deja, o tara foarte importanta pe harta logisticii europene, iar noi ne mentinem pozitia puternica si aici. Din perspectiva Raben Group este crucial sa dezvoltam reteaua locala de aici, pentru a oferi serviciile cele mai bune clientilor nostri romani, dar si tuturor jucatorilor europeni, majoritatea dintre care opereaza si in Romania.Daca va uitati la harta unde Raben Group are filiale, este lesne de observat ca alegerea tarilor nu este intamplatoare.De fapt, fiecare dintre pietele unde Raben are filiale este unica in felul sau si face parte dintr-un puzzle mai mare - reteaua europeana de transport a Raben Group.Dorim sa crestem constant avantajul competitiv reprezentat de clientii nostri si sa-i sustinem pe acestia in eforturile lor de-si dezvolta afacerile.Cele mai mari piete Raben Group sunt Polonia, unde suntem lider in industrie si Germania, unde suntem prezenti din 2005 si unde, in ianuarie 2018, ne-am infiintat propria retea de transport.Pietele care se dezvolta cel mai rapid sunt Lituania, Letonia, Estonia si Romania, unde ne dezvoltam business-ul prin investitii de tip greenfield si trebuie sa recunosc ca afacerea are o dinamica de crestere surprinzatoare.M-am nascut in Olanda si imi place foarte mult sa calatoresc. Cu toate acestea, trebuie sa recunosc ca suntem legati atat eu, cat si Raben Group, de Polonia. Acolo a inceput aventura mea ca antreprenor si acolo am cunoscut oameni cu care am consolidat succesul Raben, de la inceputuri.Majoritatea acestor oameni se afla, inca, alaturi de mine si este implicata in cresterea brandului Raben in toata Europa. Recent, am petrecut mult timp in Germania, intrucat compania are nevoie de sustinerea mea in aceasta faza. Totusi, as alege Polonia ca loc de trait alaturi de familia mea.Strategia noastra pentru anii urmatori consta intr-o dezvoltare sistematica pe pietele noaste. Obiectivul nostru este sa devenim una dintre companiile de top din Europa in industria de logistica.