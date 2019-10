Ce salarii au cel mai bine platiti presedinti de companii din Germania

Achleitner a castigat aproape 860.000 euro (944.624 dolari), depasindu-i pe presedintii BMW si Fresenius cu peste 200.000 euro.Achleitner, a carui salariu a fost cu 7,3% mai ridicat decat in 2017, l-a demis anul trecut pe directorul general al Deutsche Bank, iar grupul bancar a raportat primul sau profit anual din ultimii patru ani.Dar cea mai mare banca din Germania inca se confrunta cu dificultati si a anuntat recent ca va renunta la 18.000 de angajati si va inchide unele operatiuni, dupa esuarea negocierilor de fuziune cu rivala Commerzbank.Reprezentantii Deutsche Bank nu au dorit sa comenteze pachetul salarial al lui Achleitner.Achleitner, fost director la Goldman Sachs si Allianz, este presedinte al Deutsche Bank din 2012 si a supervizat multiple schimbari in conducerea bancii.El isi cauta un succesor pentru data cand va expira mandatul sau, in 2022, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.In august, Achleitner a achizitionat actiuni Deutsche Bank in valoare de aproape un milion de euro (1,11 milioane de dolari).