CFO-ul de azi, CEO-ul de maine?

Automatizarea - Realocarea resursei umane pentru activitati nerepetitve Vizualizarea datelor - Faciliteaza planficarea financiara si analiza pentru luarea deciziilor Analiza datelor - Extragerea semnificatiei si sensului din datele existente Integrarea - Comunicarea dintre ERP, operatiuni, managementul lantului de aprovizionare sau dintre sistemele financiare cu CRM-ul

Vechea titulatura de contabil sef poarta un parfum vetust de economie centralizata, decizie concentrata la varf ce reduce rolul acesta la un simplu executant de calcule si la marginalitate.Astazi remodelarea afacerilor si mediul lor de operare globala si digitala obliga nu doar la redenumirea, ceea ce s-a intamplat deja de mult timp, dar si la o modificare a fisei postului directorului financiar.Potrivit unui studiu realizat de compania McKinsey privind evolutia functiei financiare in companii, functia directorului financiar trece in continuare prin schimbari accelerate. Daca in urma cu doi ani, patru erau rolurile care raportau catre directorul financiar, astazi cel putin sase roluri raporteaza directorului financiar.Acestea difera in functie de industrie, de la persoanel in departanmentul de achizitii, IT sau operatiuni, la cei responsabili de relatia cu investitorii.In timp ce mare parte din timp este alocata activitatilor consacrate, directorii financiari produc valoare si din roluri noi, netraditionale pentru aceasta functie, precum: transformare organizationala, digitalizare si dezvoltarea viitorilor lideri.Transformarea rolului implica responsabilitati trans-departamentale.Aria de impact a rolului definit de noul set de activitati subliniaza rolul transformator in cadrul companiei si influenta directorului financiar in schimbarea acesteia.In aceste conditii se produce si umanizarea functiei. Directorul financiar nu mai este nepopularul care respinge sau ajusteaza bugetele celorlalte departamente, atentioneaza cu privire la cheltuieli sau investitii. Abilitatile acestuia vireaza si catre interactiunea umana si armonizarea punctelor de vedere.Directorul financiar incepe sa aiba rolul integrator al unui director executiv care are perspectiva generala a functiunilor, cunoaste zonele acestora de interactiune si are o relatie buna cu oamenii ca impreuna sa ia deciziile cele mai bune.Un alt rol al directorului financiar este pozitionarea solida a companiei din punct de vedere financiar, pe termen lung. Rol care se aliniaza si cerintelor de sustenabilitate privind raportarea financiara, non- financiara dar si responsabilitatii fata de mediu si noile generatii.Standardele de raportare non-financiare au responsabilizat nu doar directorii financiari dar si investitorii care prefera companiile care arata respect fata de mediu si societate.Tocmai de aceea rolul directorului financiar devine cu atat mai important cu cat acesti investitori activisti au resurse importante, sunt sensibili la aceste teme si sunt interesati de sustenabilitatea performantei financiare a companiilor in care investesc.Rolul la care poate ca un director financiar nu s-ar fi gandit niciodata sa-l aiba in cadrul companiei este de promotor al digitalizarii. Dezvoltarea tehnologica a ultimilor cinci ani a adus functia financiara in pozitia de avangarda pe linia digitalizarii companiei.Fie ca vorbim despre automatizarea proceselor, data analytics, cloud computing, robot process sau data visualization, peste jumatate dintre directorii financiari din cercetarea McKinsey au interactionat cu aceste tehnologii.Sunt patru etape in digitalizarea functiei financiare a unei companii:Datele studiului nu contin si realitatea din Romania, unde, in majoritatea cazurilor,Excel-ul este bine inradacinat in activitatile curente ale departamentului financiar. Prin urmare, multe dintre companiile din Romania sunt inca in prima etapa. Este un proces de tranzitie spre noile tehnologii care, cu cat va fi mai scurt, cu atat va creste productivitatea, va rafina decizia si valorifica oportunitiatile de dezvoltare.Asadar in Romania, rolul transformator al directorului financiar nu este atat de evident in afara cadrului departamentului pe care il conduce. Acesta se ocupa in continuare de raportare, balanta, inchiderea anului financiar.Ceea ce directorul financiar a inceput sa faca este masurarea performantei initiativelor de schimbare, monitorizarea marjelor si a imbunatatirii fluxului de numerar, stabilirea indicatorilor de performanta si a performantei companiei inainte de inceperea transformarii, ca sa genereze valoare.Spectrul acesta nou de activitati care il apropie pe directorul financiar mai mult de pozitia de director executiv, il califica sa-i fie succesor directorului general, ceea ce se intampla deja de multe ori.De peste 24 de ani, PKF Finconta este una dintre principalele 10 firme de servicii profesionale din Romania. 