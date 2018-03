Cine este Antreprenorul Anului in Germania

Premiile LEO (acronim pentru Logistica, Excelenta si Optimizare) sunt acordate anual, incepand din 2007, liderilor de business si profesionistilor din domeniul logisticii care se remarca prin calitatea serviciilor, implicare sociala deosebita sau idei inovatoare."Raben Group este o companie de familie, iar valoarea noastra intrinseca este antreprenoriatul completat de curaj, perseverenta si combinatia potrivita de experienta cu viziune. In calitate de furnizor de servicii de logistica, ne dorim sa sprijinim obiectivele de business ambitioase ale clientilor nostri si suntem preocupati in permanenta sa oferim servicii de cea mai inalta calitate. Propria noastra retea de distributie in Germania ne ofera mai multa flexibilitate si ne ajuta sa ne exploatam capacitatile in beneficiul clientilor nostri", afirma Ewald Raben, CEO Raben Group.De la intrarea pe piata din Germania in 2005, Raben a continuat sa se dezvolte in aceasta tara, fiind in prezent pregatita sa ofere transporturi la nivel national, utilizand structura proprie. Reteaua independenta a Raben Germania include in total 32 de sucursale proprii, 46 de locatii si 3.000 de angajati.Ewald Raben, CEO Raben Group: "Cu ajutorul retelei noastre, putem oferi clientilor o mai buna calitate a serviciilor. Structura plata, flexibilitatea sporita si procesul decizional rapid asigura operatiuni de expeditie eficiente, la costuri rezonabile."In ultimii doi ani, Raben Germania s-a concentrat pe crestere organica, dar si pe achizitii de alte companii de transport si logistica pentru a face fata provocarilor din domeniul transportului de marfuri. In prezent, compania detine 2.000 de camioane si foloseste tehnologii de ultima generatie care permit livrarea bunurilor rapid si in siguranta. Oferta Raben Germania include solutii complexe de logistica si transport rutier - distributie la nivel national si international, FTL (Transport in regim de camion complet) si LTL (Transport in regim grupaj), precum si transporturi maritime si aeriene. Toate filialele lucreaza conform sistemului de management al calitatii bazat pe ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, HACCP si certificare AEO-F.Raben Group a investit in Romania incepand din 2016, livrand servicii de calitate concentrate pe transport in regim de grupaj, domestic si international. Compania si-a extins operatiunile pe plan local ca urmare a potentialului ridicat al pietei si opereaza in prezent 5.400 de metri patrati in patru locatii din tara: Bucuresti, Sibiu, Cluj si Arad.