Cristian Onetiu, de la tanarul vanzator ambulant din adolescenta la milionarul de astazi

"Cel mai mandru sunt de familia mea si de faptul ca am reusit sa stam impreuna in momentele foarte dificile. De exemplu, cel mai greu a fost cand am ratat a patru oara, profesional vorbind. In timp ce trebuia sa construiesc Life Care si sa fiu numai un zambet in fata clientilor si distribuitorilor, eu trebuia sa gestionez un faliment dupa urma caruia ramasesem cu o datorie de 3 miliarde de lei (vechi).Singura solutie era sa o iau din nou de la capat, tot in antreprenoriat, pentru ca si daca m-as fi angajat, nu mi-ar fi ajuns banii din salariu sa platesc. Ar fi trebuit sa muncesc pana la 60 de ani si tot nu plateam. Insa din tot ce am creat in urmatorii doi ani de zile cu Life Care, am reusit sa achit toate datoriile", isi aminteste business mentorul Cristian Onetiu.Rememorand si perioada adolescentei, Cristian spune ca inca de atunci a avut decizii grele de luat, dar care l-au ajutat sa se maturizeze si sa devina independent financiar. Si, cum dintotdeauna a considerat ca educatia este foarte importanta, a facut eforturi foarte mari sa isi implineasca visul, acela de a studia la Timisoara."Cind a trebuit sa merg la facultate, ai mei mi-au spus ca nu au bani sa fac facultatea in alt oras. Si daca vreau, pot studia la Resita. Dar cum eu imi doream foarte mult sa ma duc la Timisoara, mi-am dat seama ca trebuie sa muncesc si sa strang bani. Toti prietenii mei erau la strand si la distractie vara, iar eu vindeam niste sisteme de vacuum pentru produsele alimentare.Mergeam acasa la oameni pe care nu-i stiam, batand din usa in usa, imbracat la costum ☺ Cu banii castigati am reusit sa stau in Timisoara pana m-am angajat. Atunci cand s-a intamplat acest lucru, mai aveam 20 de lei in buzunar. De altfel la interviu am fost foarte onest, cand m-au intrebat de ce vreau sa lucrez la ei.Le-am spus ca", adauga cel care astazi este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori romani, care in prezent conduce doua companii inovatoare pe piata romaneasca: Life Care Corp si BioLogistic. Aflat si in top 500 Forbes, el a fost si este business mentor pentru peste 100 de business-uri romanesti si dezvolta cele mai eficiente programe de educatie pentru antreprenorii romani.