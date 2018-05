George Soros investeste 35 de milioane de dolari in Tesla

Purtatorul de cuvant al firmei de investitii nu a dorit sa comenteze informatia.Obligatiunile convertibile pot fi schimbate pentru un numar predeterminat de actiuni comune.Elon Musk, directorul general al producatorului american de automobile electrice Tesla, este si el miliardar, dar se afla sub presiunea investitorilor pentru a rezolva problemele legate de productie si de plecarile unor specialisti importanti.La sfarsitul lui martie, multi investitori au vandut obligatiuni Tesla din cauza temerilor privind capacitatea companiei de a produce sedanul Model 3.Succesul Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 220 de mile (350 de kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 35.000 de dolari, mai putin de jumatate fata de precedentele modele, este considerat un factor crucial pentru ca Tesla sa devina in sfarsit o companie profitabila. Insa, intarzierile de productie au incetinit numarul de automobile livrate clientilor, ceea ce inseamna ca vanzarile Model 3 nu au avut practic niciun efect asupra rezultatelor contabile ale Tesla.Soros, in varsta de 88 de ani, este renumit pentru ca in 1992 a facut profit de un miliard de lire de pe urma pariurilor pe lira sterlina.