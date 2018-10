Jack Ma, fondatorul Alibaba Group, a redevenit cel mai bogat om de afaceri din China

Jack Ma, in varsta de 54 de ani, a anuntat recent ca in septembrie 2019 va demisiona din functia de presedinte al Alibaba Group. Compania are peste 66.000 de angajati cu norma intreaga si o capitalizare bursiera de aproximativ 420 miliarde de dolari.Averea lui Jack Ma a crescut cu peste o treime, la 39 de miliarde de dolari, conform datelor Hurun, dupa ce in urma strangerii de fonduri din aprilie a evaluat Ant Financial la 150 de miliarde de dolari.Ultima data cand seful Alibaba a fost desemnat cel mai bogat om de afaceri din China a fost in 2014.Fost profesor de engleza, Jack Ma a infiintat Alibaba in 1999, veniturile companiei ajungand in trimestrul doi la 80,9 miliarde de yuani (11,8 miliarde de dolari), in crestere cu 61% fata de anul trecut.Conform datelor Hurun, Jack Ma l-a depasit pe magnatul din sectorul imobiliar Xu Jiayin, fondatorul dezvoltatorului Evergrande, a carui avere a scazut cu 14%, la 36 de miliarde de dolari, din cauza incetinirii vanzarilor de proprietati imobiliare.Pony Ma, fondatorul principalului rival chinez al Alibaba - Tencent - a pierdut o pozitie, fiind acum pe locul trei, cu o avere estimata la 35 de miliarde de dolari. Este pentru prima data cand i-a scazut averea de cand a intrat in top, in 2005.Incetinirea economiei chineze a afectat si castigurile celor mai bogati cetateni. Numarul persoanelor care au depasit pragul de doua miliarde de yuani (290 de milioane de dolari) a scazut cu 456 anul acesta, la 1.893. Este cel mai semnificativ declin de cand s-a inceput publicarea listei, in urma cu 20 de ani, si reflecta "scaderea cotatiilor bursiere, incetinirea economiei si razboiul comercial dintre SUA si China", a afirmat Rupert Hoogewerf, fondatorul Hurun.