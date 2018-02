Povestea CEO-ului care scrie carti pentru copii. Daniel Kearvell, seful DHL Romania: Oamenii ocupati gasesc intotdeauna timp

Ati avut pana acum suficient timp sa vedeti cateva colturi din aceasta tara. Ce v-a placut cel mai mult?

Si-a facut o cariera solida in Rusia, apoi a trait o perioada in Qatar si, de aproape sase ani, conduce business-ul DHL in Romania.Lucrand la o companie internationala, a avut ocazia sa calatoreasca si sa munceasca in diferite parti ale lumii si, in acest context, a invatat sa aprecieze si mai mult "aceasta tara fantastica, Romania", cum o numeste chiar el."Am fost foarte bucuros sa intalnesc aceasta oportunitate de a veni in Romania. Va spun sincer ca m-am bucurat din plin de fiecare din cei aproape sase ani de cand ma aflu in aceasta tara. Europa de Est este o parte a lumii foarte apropiata de mine si de familia mea si apreciez oportunitatea pe care Romania mi-o ofera sa pot influenta pozitiv diferitele zone in care ne desfasuram activitatea", spune Daniel Kearvell, CEO DHL Romania, intr-unIn Romania a ales sa sprijine copiii dezavantajati din judetul Suceava. Cum? Simplu: Inspirat de tara noastra si pasionat de scris, Daniel Kearvell a lansat prima sa carte pentru copii,"Maya the Mouse", pe care o dedica fiicei sale, Maya. Iar banii castigati pe urma ei ii doneaza ONG-ului Te Aud Romania Da, am avut timp sa vad foarte multe locuri din tara. Sunt norocos pentru ca job-ul meu ma aduce in fiecare coltisor al acestei minunate tari. As putea spune ca am vizitat majoritatea oraselor din Romania, daca nu chiar pe toate. Cel mai mult mi-a placut diversitatea - de la vestul european, la unicitatea culturii Transilvane, la manastiri si istoria estului.Si as vrea sa mentionez ca Bucurestiul este, de asemenea, un oras in care e foarte frumos sa locuiesti!Daca ar fi sa aleg un loc care mi-a placut cel mai mult, atunci as alege Gura Humorului si Bucovina, o zona fantastica din toate punctele de vedere: de la oameni, istorie si pana la frumusetile naturii. Ador sa vizitez Bucovina.In ultimii ani Romania avanseaza, in ciuda schimbarilor si provocarilor cu care se confrunta. In mod evident, mai multa predictibilitate si stabilitate ar ajuta la progresul mai uniform si mai rapid al tarii.In primul rand, indiferent ce alegi sa faci, daca o faci cu pasiune, vei gasi intotdeauna timp! De asemenea, am inceput sa folosesc tot mai des expresia "Oamenii ocupati gasesc intotdeauna timp".Scrisul a fost pentru mine o pasiune dintotdeauna, am scris ca sa ma relaxez, am scris ca hobby. La facultate am studiat literatura si am fost pasionat de scrierile lui Cehov, Gorki sau Turgheniev, trei dintre uimitorii autori rusi.Revenind la cartea Maya the Mouse, mesajul ca "diferentele ne fac mai puternici" este, de asemenea, un lucru in care cred cu tarie.Am trait in sase-sapte tari diferite si cred ca, in principiu, suntem cu totii la fel si ca respectarea diferentelor in toate formele pe care le imbraca ele este cheia catre o existenta armonioasa impreuna. Asta incerc sa le explic si copiilor mei, adesea.Da, latura umanitara este cea mai importanta a acestei carti. Toate profiturile vor merge catre ONG-ul Te Aud Romania, care se concentreaza pe vietile copiilor dezavantajati din judetul Suceava.Mereu am considerat important sa ma implic in cauze umanitare si, oriunde am locuit, m-am implicat in astfel de initiative si am facut voluntariat. In Romania avem parte de foarte multe astfel de initiative si foarte diverse, de la plantari de copaci, pana la programele de mentorat GoHelp pentru copii si pana la predarea de ore de limba engleza in scolile romanesti.In general, cred ca este de datoria noastra, a tuturor, sa aducem un aport pozitiv in comunitate. Si aici ma refer mai ales la cei care au fost suficient de norocosi sa detina functii cu inalta responsabilitate.In primul rand, oamenii. Oamenii care muncesc in cadrul Te Aud sunt foarte implicati si pasionati de ceea ce fac. Copiii pe care organizatia ii ajuta sunt, probabil, printre cei mai dezavantajati si mai nevoiasi din intreaga tara. Parerea mea e ca, prin educatie, copiii sunt viitorul dezvoltarii oricarei tari, iar asta este deosebit de important mai ales in Romania.Ceea ce facem noi astazi pentru urmatoarea generatie influenteaza foarte mult progresele pe care tara le va face in viitor.Avand in vedere ca mai am o fetita de cinci ani, Sophia, care ma intreaba mereu cand voi scrie ceva si pentru ea... Cred ca va dati seamna ce urmeaza.Lasand gluma la o parte, intentionez sa continui seria cartilor pentru copii "Stories Out Of The Box", intrucat am observat reactii foarte bune din partea comunitatii in urma lansarii.Desigur, prioritatea numarul unu este sa asigur succesul cartii "Maya The Mouse" si sa-mi indeplinesc promisiunea de a ajuta organizatia Te Aud Romania.