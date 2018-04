Seful McDonald's castiga de peste 3.000 de ori mai mult decat un angajat cu salariul mediu din compania sa

He's lovin' it!

Stephen Easterbrook a primit in 2017 un salariu de 1,3 milioane de dolari, un bonus in numerar in valoare de 3,47 milioane de dolari, un grant in actiuni in valoare de 10,6 milioane de dolari si o recompensa pe termen lung in valoare de 5,62 milioane de dolari.McDonald's are o forta de munca globala de 235.000 de persoane, iar angajatii companiei au castigat anul trecut, in medie, cate 7.017 dolari, arata datele publicate vineri de Bloomberg.Conform acestor date, in cazul McDonald's, raportul dintre salariul CEO-ului si salariul unui angajat mediu este unul din cele mai mari din companiile incluse in indicele Russell 1000.Comparativ, la Honeywell International Inc. raportul dintre salariul CEO-ului si salariul unui angajat mediu era anul trecut de 333 la 1, in timp ce la compania Zynga Inc., raportul a fost de 12 la 1.Un alt studiu realizat in fiecare an de confederatia sindicala AFL-CIO arata ca directorii companiilor incluse in indicele bursier S&P 500 castigau in 2016 de 347 de ori mai mult decat un angajat mediu, fata de un raport de 41 la 1 in 1983.