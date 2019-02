Un timisorean a fost desemnat Antreprenorul anului 2018 in Romania

Mulberry Development, companie din Timisoara cunoscuta la nivel international pentru dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare de top, precum City Business Centre din Timisoara si The Office din Cluj Napoca, deruleaza un proiect amplu de dezvoltare imobiliara mixta in centrul Timisoarei, denumit ISHO.Antreprenorul Ovidiu Sandor se implica activ in numeroase proiecte culturale din regiune, precum Bienala Art Encounters pe care o organizeaza.In cadrul ceremoniei la care au participat peste 200 de reprezentanti ai comunitatii de business, Alexandru si Tudor Iliescu, fondatorii Mondly, au primit titlul EY Emerging Entrepreneur of the Year: Technology & Innovation.Infiintata la sfarsitul anului 2013, in Brasov, compania Mondly a dezvoltat o platforma educationala completa, care ofera solutii digitale de invatare a limbilor straine si pune la dispozitia utilizatorilor cursuri gratuite si cu plata in 33 de limbi.Cu un total de 1056 de cursuri dezvoltate, implementate intr-o singura solutie digitala, aplicatia are in prezent peste 40 de milioane de utilizatori din 190 de tari si un milion de recenzii.De asemenea, in cadrul galei, s-a acordat un premiu de excelenta unei afaceri de familie de succes, care implica deja noua generatie in administrarea afacerii.Boromir, o companie nascuta din respect pentru traditie si familie, si-a construit intreaga gama de produse folosind retete traditionale si metode artizanale de productie. Fondata in 1994, in Ramnicu Valcea, compania are ca obiect principal de activitate achizitia, prelucrarea cerealelor si valorificarea superioara a fainii. Datorita echipei dedicate si a spiritului inovator, brandul este recunoscut la nivel national pentru calitatea si originalitatea produselor."Editia din acest an a adus in competitie mai multe firme de dimensiuni mari, cu un brand deja consacrat. Am vazut mai multe cazuri de extindere regionala, prin achizitii, prin infiintarea de afaceri green field sau prin contracte externe semnificative. Structurile de guvernanta ale acestor firme evolueaza, iar inovatia este o prioritate.Dintre cei 43 de candidati intrati in competitie, 17 antreprenori romani s-au inscris la categoria Emerging Entrepreneur of the Year pe care, pentru prima data, am dedicat-o exclusiv firmelor din tehnologie, de la care asteptam un nou unicorn," a spus Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania.Pentru selectarea castigatorilor, juriul a examinat fiecare aplicatie pe baza a sase criterii: spiritul antreprenorial, performanta financiara, directia strategica, impactul asupra comunitatii, capacitatea de inovare si integritatea personala.Juriul independent a fost alcatuit din cinci antreprenori, dintre care doi castigatori ai editiei anterioare, Cristi Covaciu, CEO IPEC (castigator EOY 2016, Presedinte juriu), Daniel Dines, CEO UiPath (castigator Emerging EOY 2016), Doina Popescu, Managing partner, ForeVest Capital Partners, Marius Stefan, CEO Autonom Rent a Car si Vasile Armenean, CEO Betty Ice.Aceasta editie a adus in competitie 43 de antreprenori, lideri in sectoarele in care activeaza, avand impreuna o cifra de afaceri de peste 620 de milioane de euro si un total de peste 10.000 de angajati.Cei sapte finalisti la categoria EY Entrepreneur Of The Year au fost:Cele trei premii din categoria Emerging Entrepreneur of the Year: Technology & Innovation au fost acordate antreprenorilor: