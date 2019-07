Visa a desemnat castigatoarele primei competitii globale pentru femeile antreprenor

Noua competitie globala a scos in evidenta milioanele de femei lider in domeniile business si impact social, dar subreprezentate, carora le-a fost trasata sarcina de a rezolva o provocare in domeniile FinTech si - pentru prima data - Impact Social pentru sansa de a castiga 100.000 de euro per provocare, precum si acces la mentorat, la produsele si programele Visa si expunere la comercianti cheie. Aproape 1.300 de organizatii au aplicat la acest program.Chiar in debutul Cupei Mondiale de Fotbal Feminin FIFA din Franta 2019™, 12 finaliste din 6 regiuni si-au prezentat solutiile inovatoare in fata unui juriu. Doua finaliste, Tez Financial Services din Pakistan, reprezentata de cofondatoarea Naureen Hyat, si Green Girls Organization din Camerun, reprezentata de fondatoarea Monique Ntumngia, au fost declarate castigatoare ale celor doua categorii ale competitiei: FinTech si, respectiv, Impact Social."Pe masura ce ponderea femeilor antreprenor creste la nivel mondial, Visa ofera o voce puterii colective a femeilor care genereaza impact in economia globala, miscand roata motrice a inovatiei de jos in sus - si vom continua sa facem acest lucru prin investitii si parteneriate care dau businessurilor fondate de femei posibilitatea de a prospera", a declarat Marianne Mwaniki, Vicepresedinte Senior Impact Social in cadrul Visa. "Toate finalistele acestei editii globale a Visa Everywhere Initiative sunt dovezi ale modului in care afaceri diverse detinute de femei pot creste si pot contribui la economiile comunitatilor din diverse colturi ale lumii. Noi vrem sa le oferim o platforma care creeaza conexiuni si oportunitati de a avea succes."Editia globala pentru femei este o extensie a programului Visa Everywhere Initiative (VEI) deja existent si reflecta angajamentul Visa de a investi in femeile antreprenor. De la inceputul programului VEI in 2015, peste 6.000 de start-up-uri au participat la 24 de programe de inovatie si au obtinut finantari cumulate de peste 2,5 miliarde de dolari. Anul acesta Visa a extins competitia pentru a include o provocare globala pentru organizatiile cu cel putin un fondator femeie, care au putut propune solutii pentru rezolvarea vastelor provocari sociale si de business.Competitia FinTech a masurat modul in care aplicantii au utilizat capacitatile specifice ale companiilor lor pentru a rezolva sau transforma experienta de plata a consumatorilor sau comerciantilor la nivel local, regional sau global. Castigatoarea competitiei FinTech, Tez Financial Services din Pakistan, reprezentata de Naureen Hyat, este prima institutie financiara exclusiv digitala din Pakistan care ofera servicii financiare usor de utilizat consumatorilor nebancarizati si slab bancarizati, prin intermediul unei aplicatii pentru telefonul mobil."Visa Everywhere Initiative a reprezentat o oportunitate remarcabila pentru Tez, pentru Pakistan si pentru obiectivul nostru de a creste incluziunea financiara", a declarat Naureen Hyat, co-fondatoarea Tez Financial Services. "Programul a fost mai mult decat un motor de crestere pentru noi, ne-a permis sa ne conectam cu numerosii parteneri ai Visa. Sunt onorata sa fac parte din acest grup de femei antreprenor de succes. Toate finalistele au obtinut rezultate remarcabile. Sunt entuziasmata sa fiu in continuare martor al dezvoltarii noastre colective dincolo de aceasta competitie."Competitia Impact Social s-a adresat afacerilor din intreaga lume conduse de femei care sustin un stil de viata durabil si echitabil si consolidarea economiilor locale sau regionale. Castigatoarea competitiei Social Impact, Green Girls Organization din Camerun, reprezentata de Monique Ntumngia, este o organizatie neguvernamentala care instruieste femeile si fetele sa genereze energie regenerabila folosind energia solara si bio-deseurile."Aceasta oportunitate va permite Green Girls sa se adreseze unui numar mai mare de femei si fete si sa-si extinda aria de furnizare a energiei regenerabile", a declarat Monique Ntumngia, fondatoarea Green Girls Organization. "Reteaua si sprijinul Visa vor ajuta organizatia sa-si extinda activitatea si vor oferi unor comunitati rurale africane surse de energie sustenabila din energie solara si bio-deseuri - generand astfel un efect in cascada."Pe langa Green Girls si Tez, urmatorii antreprenori au luat parte la competitie, pentru a castiga unul dintre cele doua premii:WeCashUp din Franta, reprezentata de Annicelle Kungne, este cel mai mare portal de plati panafrican care permite companiilor din domeniul comertului online sa accepte plati efectuate prin intermediul telefoanelor mobile, numerar si carduri in 36 de tari din Africa.Papaya Global din Europa, reprezentata de Eynat Guez, este o platforma care ofera suport pentru managementul fortei de munca (salarizarea, relatia cu furnizorii, servicii de contabilitate), beneficii si solutii de plati transfrontaliere in peste 100 de tari.Din din America Latina, reprezentata de Stephanie Fleury, ofera servicii financiare de baza pentru persoane fizice si companii nebancarizate din Brazilia, prin intermediul aplicatiei lor, a platformelor de internet banking si interfetelor de programare a aplicatiilor. Scopul lor este de a promova incluziunea financiara in randul a peste 115 milioane de persoane prin ecosistemul lor financiar B2B2C.PoshVine din regiunea Asia Pacific, reprezentata de Garima Satija, ajuta organizatiile de servicii financiare sa creasca loialitatea clientilor si vanzarile, prin oferirea de avantaje si recompense personalizate. Compania a construit un program de loialitate disponibil intr-o retea de peste 15.000 de comercianti parteneri, prin intermediul caruia clientii pot castiga si rascumpara usor puncte de loialitate platind cu cardurile de debit sau credit inrolate.Alloy din America de Nord, reprezentata de Laura Spiekerman, ofera furnizorilor de servicii financiare informatii privind identitatea si servicii de evaluare a riscului in timp real, inclusiv servicii de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si verificarea fraudelor.Isahit din Franta, reprezentata de Isabelle Mashola, este o platforma inovatoare, care promoveaza responsabilitatea sociala si conecteaza muncitorii din tarile dezavantajate din punct de vedere socio-economic din Africa cu companiile franceze care doresc sa externalizeze proiecte digitale.Grow.ly din Europa, reprezentata de Mireia Badia, este o platforma de creditare intre persoane si business-uri (P2B) care conecteaza IMM-urile in cautarea unei surse de finantare cu investitorii care doresc sa obtina o rentabilitate mai mare a economiilor personale. Grow.ly ajuta IMM-urile din Spania sa se dezvolte, prin reducerea dependentei fata de banci, accesul la finantare si stimularea cresterii.Mujeres Del Pacifico din America Latina, reprezentata de Fernanda Vicente, este una dintre cele mai mari comunitati de antreprenoare din America Latina. Au lucrat cu peste 15.000 de antreprenoare din mai multe tari si diverse industrii, sprijinindu-le, conectandu-le si oferindu-le consiliere.Zigway din Asia Pacific, reprezentata de Miranda Phua, ajuta familiile cu venituri mici sa scape de datorii printr-o aplicatie mobila, prin care pot accesa "nano-credite" ieftine si flexibile direct de pe telefonul mobil, utilizand un proces complet automatizat.NeedsList din America din Nord, reprezentata de Amanda Levinson, este un registru de necesitati in timp real, generat ca raspuns la o situatie de criza. Aceasta lista deschisa, NeedsList, creste rezilienta comunitatii, transparenta si colaborarea pentru combaterea unei crize, prin urmarirea si anticiparea in timp real a nevoilor inainte, pe parcursul si dupa un dezastru.