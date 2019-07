Averea bogatilor lumii a scazut pentru prima data in sapte ani

In total, averea milionarilor a scazut cu aproape 3% fata de 2017. Este pentru prima data cand se inregistreaza o scadere, dupa 2011, noteaza autorii documentului, World Wealth Report 2019.In acelasi timp, si numarul milionarilor a scazut pentru prima data de la criza financiara din 2008. Comparativ cu 2017, numarul milionarilor de pe plan mondial a scazut cu 0,3%, ajungand la 18 milioane.In Germania, numarul persoanelor cu o avere de peste un milion de dolari s-a diminuat la 1,35 milioane, adica 1,1% din populatia tarii, mentioneaza agentia de presa germana.Capgemini considera ca motivele scaderii constatate sunt conflictele comerciale internationale, incertitudinea generata de Brexit si pierderile de pe burse.Banca centrala germana estimeaza la randul sau ca scaderile bursiere din 2018 si-au pus amprenta asupra economiei: pentru prima data in trei ani, veniturile gospodariilor din Germania s-au redus, iar investitorii au inregistrat cele mai mari pierderi de dupa 2008.Totusi, Germania ramane una din tarile cu cei mai multi milionari. Potrivit raportului Capgemini, in frunte se afla SUA, urmate de Japonia, Germania si China - cele patru tari reprezentand 61,2% din cei mai bogati oameni din lume.Raportul mai arata ca pierderile cele mai grele le-au suferit cei super-bogati, cu o avere de peste 30 de milioane de dolari. Averea totala a acestora a scazut cu circa 6%.Capgemini a luat in calcul actiuni, instrumente cu venit fix, investitii alternative ca resursele naturale, fondurile speculative, valute forte si bunuri imobiliare.