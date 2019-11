Bogatii lumii incep sa isi depoziteze averile in seifuri

Un exemplu in acest sens este o cladire din cartierul londonez Mayfair care la prima vedere seamana cu un club privat dar care la subsol adaposteste una din cele mai sigure locatii din Londra. Construit de firma IBV International Vaults, fortareata de otel este programata sa fie deschisa luna viitoare si isi va oferi serviciile miliardarilor care cauta un loc pentru a-si depozita avutiile."Primim telefoane in fiecare saptamana cu privire la o camera disponibila pentru 2,5 milioane lire sterline (3,2 milioane dolari) pe an", a spus Sean Hoey, director la IBV London, referindu-se la un seif de marimea unui apartament. Firma are insa in acelasi loc si 550 de casete de valori si mizeaza pe reputatia de siguranta a Londrei in pofida Brexitului.Aceasta va fi cea de a sasea locatie deschisa de IBV si nu este singura firma care primeste solicitari de la cei bogati.Un sondaj efectuat in randul clientilor bogati ai UBS Global Wealth Management arata ca acestia au inceput sa stocheze cash in asteptarea unei scaderi semnificative a pietelor bursiere pana la finele anului urmator."Vedem o cerere extraordinara pentru casete de valori inca de cand am inceput sa le oferim in 2015 dar cererea a crescut accelerat incepand din vara. Multi oameni spun ca se pregatesc de circumstante economice dificile", a declarat Ludwig Karl, purtator de cuvant la firma elvetiana Swiss Gold Safe Ltd.Aceeasi poveste la Sincona Trading AG, un dealer de metale pretioase care ofera spre inchiriere peste 1.000 de casete de valori in centrul orasului Zurich. In urma cu trei ani firma avea zeci de casete libere insa acum inchiriaza cate cinci in fiecare zi, a dezvaluit Benoit Schoeni, director la Sincona Trading AG. "Am asistat la o cerere foarte mare. Nu va mai dura mult timp si le vom ocupa pe toate", a spus Schoeni.Pentru firmele elvetiene cererea de casete de valori a fost influentata si de politica monetara a bancii centrale. Dobanzile negative la depozite au adus bancile elvetiene in situatia in care au de ales intre a pierde bani pentru a pastra depozitele clientilor si a impune comisioane care ar putea sa alunge clientii in alta parte."Costurile pentru depozitarea de numerar sunt mai mici decat dobanzile negative la depozite. Stocarea de cash a devenit o afacere importanta pentru noi", a dezvaluit Ludwig Karl de la Swiss Gold Safe Ltd. Cel mai mare pret perceput de aceasta firma pentru a caseta de valori este de 4.039 franci (4.079 dolari) pe an.Casetele de valori pot varia de la cativa centimetri pana la unele de marimea unui dulap de bucatarie. O alta optiune sunt depozitele in zone scutite de taxe precum Singapore, Geneva si Delaware care sunt preferate pentru stocarea obiectelor de arta, care care in mod normal limiteaza cantitatea de obiecte care poate fi stocata.Analistii estimeaza ca numai in SUA sunt peste 25 de milioane de case de valori care pot fi utilizate in diferite scopuri. De exemplu, un colectionar privat a decis sa stocheze Coroana Andesului la o caseta de valori de la Citibank inainte de vanzarea catre Muzeul de Arta Metropolitan in urma cu patru ani.