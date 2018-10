Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 99 de miliarde de dolari intr-o singura zi

Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat in februarie, cand indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente, asa cum s-a intamplat in urma crizei financiare din 2008.Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pierdut 9,1 miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au inregistrat cel mai semnificativ declin din ultimii doi ani. El ramane pe primul loc in topul celor mai norocosi oameni ai planetei, cu o avere neta de 145,2 miliarde de dolari.Si alti miliardari au inregistrat pierderi semnificative. Astfel, presedintele Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a pierdut 4,48 miliarde de dolari (dar ramane ci o avere estimata la 87,5 miliarde de dolari), in timp ce fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, este mai sarac cu 2,50 miliarde de dolari, averea lui reducandu-se la 60,1 miliarde de dolari.Cel mai bogat european, Bernard Arnault, a pierdut 4,5 miliarde de dolari, ramanand cu o avere de 66,9 miliarde de dolari. Actiunile imperiului sau de lux - LVMH - cel mai mare grup mondial de produse de lux - care detine si brandurile Louis Vuitton, Guerlain si Givenchy - au scazut semnificativ dupa ce firma a confirmat ca statul chinez a inasprit controalele la frontiera. Din cauza turbulentelor de pe burse, Arnault a pierdut mai mult de jumatate din castigurile realizate anul acesta. Vineri, el a pierdut 3,5 miliarde de dolari dupa aparitia zvonurilor privind inasprirea controalelor la frontiera, actiune menita sa reduca importurile neautorizate de bunuri.In total, 17 persoane au pierdut mai mult de un miliard de dolari. Cei mai afectati au fost miliardarii americani, ei au pierdut 54,5 miliarde de dolari, mai mult decat orice alta tara inclusa in indicele Bloomberg Billionaires.Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta de miercuri in scadere puternica, inregistrand cel mai semnificativ declin din ultimele opt luni, investitorii fiind ingrijorati de majorarea ratelor dobanzilor bondurilor americane si de incetinirea economiei mondiale. Si pietele bursiere europene au deschis joi in scadere cu aproximativ 1,5%.Si pe pietele bursiere din Asia s-a inregistrat joi cel mai semnificativ declin din ultimele 19 luni, pe fondul sporirii aversiunii fata de risc a investitorilor si a scaderilor de pe Wall Street.Indicele MSCI, care monitorizeaza pietele din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a inregistrat un declin de 3,38%, in timp ce Bursa din Hong Kong a incheiat prima sedinta de tranzactionare de joi in scadere cu 3,76%, iar pietele bursiere din Japonia si Coreea de Sud inregistrau scaderi semnificativa, de peste 3%.Randamentele bondurilor americane pe zece ani au crescut peste 3% iar Fondul Monetar International a inrautatit estimarea de crestere a economiei mondiale la 3,7% in 2018 si in 2019, citand sporirea riscurilor in urma escaladarii tensiunilor comerciale si a nivelului ridicat al datoriilor. Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a avertizat ca valorile pietelor bursiere sunt "extrem de ridicate", ceea ce a provocat panica in randul investitorilor, care s-au grabit sa-si vanda actiunile.