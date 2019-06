Romania avea luni cel mai mic pret al energiei din regiune si exporta peste 1000 MW

Astfel, in Romania, pretul energiei este de 31,52 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria, Slovacia si Cehia, pretul este acelasi, respectiv 43,33 euro pe MWh.Luni dimineata,. La ora 7:30, energia hidro acoperea 42% din total, 8% sursele eoliene, 1,5% cele fotovolaice si 0,5% biomasa.Alte surse erau carbune (22%), nuclear (21%) si hidrocarburi (5%).Consumul national era de 5.375 MW, unul relativ redus, fiind o zi libera legal ca urmare a sarbatorii de Rusalii. Productia se ridica la 6.530 MW, diferenta de 1.159 MW fiind exportata.