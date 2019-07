Consumul de energie al tarii depaseste 8.200 de MW, miercuri la pranz, Romania fiind importator de electricitate

Astfel, la ora 13:10, consumul se ridica la 8.240 MW, productia era de 7.960 MW, diferenta de 281 de MW fiind importata.In topul surselor de generare a energiei se aflau cele hidro - 37%, carbune - 22%, nuclear - 15,6%, hidrocarburi - 15,04%, fotovoltaic - 8%, eolian - 0,9%, biomasa - 0,6%.Pretul energiei pe piata spot in Romania, cu livrare miercuri, este de 60,01 euro pe MWh, la egalitate cu cel din Ungaria si cu 30% mai mare decat cele din Slovacia si Cehia - 43,11 euro pe MWh.Energia cu livrare joi va fi si mai scumpa in Romania, respectiv 64,12 euro pe MWh, potrivit datelor publicate de bursa de profil OPCOM.Astfel, Romania va fi, joi, cea mai scumpa piata din regiune, fiind urmata de Ungaria, cu un pret de 63,77 euro pe MW, in timp ce pretul in Cehia si Slovacia va fi de 38,20 euro pe MWh.