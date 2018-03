Transelectrica se asteapta la profituri de trei ori mai mari in 2018 fata de 2017

Veniturile totale sunt estimate la 2,8 miliarde de lei, in scadere cu 9%, in timp ce cheltuielile totale vor ajunge la 2,7 milioane de lei, mai mici cu 6,5%.Cantitatea de energie electrica programata a fi livrata consumatorilor se ridica la 55 TWh, cu 1,02 TWh mai mult decat cantitatea bugetata in anul 2007.Sursele de finantare a investitiilor sunt de 907,3 milioane de lei, cu circa 10% mai mari decat cele bugetate pentru anul trecut.Transelectrica a realizat un profit net de 26 milioane lei anul trecut, in scadere cu peste 90% comparativ cu cel din 2016, se arata in rezultatele financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB )."Profitul net a inregistrat o scadere de aproximativ 90,29% fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului 2016 (26 milioane lei, de la 272 milioane lei) evolutie determinata in principal de scaderea tarifelor de transport la energia electrica si a tarifelor din serviciul de sistem tehnologic", se arata in document.Veniturile totale operationale realizate in anul 2017 au inregistrat o crestere de 12,41%, comparativ cu perioada similara a anului anterior (3,06 miliarde lei in anul 2017, de la 2,723 miliarde lei in anul 2016).Veniturile din activitatile zero-profit au inregistrat o crestere de 29%, de la 1,887 miliarde lei in anul 2017 fata de 1,463 miliarde lei in anul 2016, determinata in principal de majorarea veniturilor pe piata de echilibrare cu 60,26%.